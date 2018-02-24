Самый мощный на Алтае свинокомплекс объявлен банкротом

Решение ввести конкурсное производство приняли кредиторы "Алтаймясопрома" на первом же собрании 9 февраля. Они отказались как от внешнего управления, так и от финансового оздоровления и мирового соглашения. Все (а большинство голосов у госкорпорации "Внешэкономбанк") были за конкурсное производство.

"Алтаймясопром" — крупнейший в крае свинокомлекс, производящий свинину в промышленных объемах. Одним из инициаторов проекта был Борис Панов — вице-губернатор в команде Михаила Евдокимова.

А 20 сентября 2017 года здесь ввели первую стадию банкротства: наблюдение. Временный управляющий Дмитрий Чертов не нашел признаков ни преднамеренного, ни фиктивного банкротства "Алтаймясопрома". В реестр требований "Алтаймясопрома" включено 11 млрд рублей.

Это больше половины общей задолженности всего аргохолдинга "Изумрудная страна", в которую входили десятки предприятий. Из 11 млрд. рублей долг по кредитам "Внешэкономбанка" - 8,49 млрд.

Конкурсным управляющим суд назначил Антона Сычева, ранее он вел процедуры банкротства предприятий, в основном, из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

Что произойдет с предприятием в ходе конкурсного производства? Один из вариантов - продажа. Подобные предприятия обычно всегда сначала выставляют на торги единым имущественным комплексом.

Пусть завидует Европа

Комплекс был рассчитан на производство 30 тыс. тонн свинины в живом мясе. Его газифицировали, оснастили импортным оборудованием, завезли племенных животных из Ирландии. Руководство публично огласило план вывести здесь свою алтайскую породу свиньи.

Борис Панов, длительное время возглавлявший предприятие, называл его лучшим свинокомплексом в Европе. "Это Европа пусть завидует нам", — говорил он в интервью сайту doc22.