На что повлиял Евдокимов за время своего правления в Алтайском крае

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Мифы и легенды

Евдокимов превратился в легендарного персонажа, а его личность и сама трагедия породили несколько современных мифов.

Так, тема "народного губернатора", с помощью которой артиста Евдокимова раскручивали на губернаторских выборах политтехнологи, превратилась во вполне сложившееся предание о былинном герое, который может победить систему, если будет опираться на народные чаяния и пользоваться поддержкой простых людей.

Отсюда выросла и "черная легенда" о плохих представителях алтайской власти, которые во всем мешали "народному губернатору". Из-за которых у него многое не получилось. При этом в мифе присутствуют и высшие силы — президент России, который, согласно преданию, поддерживал начинания Евдокимова.

Трагедия на Плешковском перекрестке, где в аварии погиб Михаил Евдокимов, как стала эпической концовкой первого мифа, так и породила вторую "черную легенду" об убийстве "народного губернатора" темными силами, с которыми боролся герой. Здесь виновниками назывались и местные элиты, и криминалитет, которым мешал Евдокимов. Была и другая экзотическая версия — губернатора ликвидировали его "спонсоры", которым он стал не нужен.

Эти мифы укоренились не только на Алтае, но и на российском уровне. Их поддерживали различные публикации в СМИ, в документальных фильмах, а тема гибели Евдокимова затрагивалась даже в сериале "Гражданин начальник".

Отмена выборов

Одной из причин отмены губернаторских выборов России эксперты называют победу Михаила Евдокимова. Однако, вопреки расхожему мнению, с идеей назначать глав регионов президент РФ Владимир Путин выступил не после смерти Евдокимова, а еще во время его губернаторства, в конце 2004 года.

Выступая по телевидению, Путин увязал свою инициативу с трагедией в Беслане (1 сентября 2004 года боевики захватили заложников в школе). Законопроект об отмене прямых губернаторских выборов был разработан и принят в декабре 2004 года.

Закон о возвращении прямых губернаторских выборов был принят лишь в 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве.

Экономические проекты

Во время правления Евдокимова в крае появились несколько громких производственных проектов.

"Алтайский бройлер". У руководства белгородской компании "Приосколье" были очень хорошие личные отношения с Михаилом Евдокимовым. Фирма решила построить на родине "народного губернатора" крупный птицеводческий комплекс.

По сути, это был первый проект такого масштаба по привлечению частного инвестора в экономику края. Правда, реализовать его удалось уже после гибели Михаила Евдокимова.

"Алтаймясопром". Новосибирец Борис Панов, до того как стал членом команды губернатора Евдокимова, руководил Кудряшовским свинокомплексом. На Алтае он стал гендиректором "Алтайагропрода", а позже – вице-губернатором по сельскому хозяйству.

Идея построить большой животноводческий комплекс на Алтае зародилась у Панова еще в то время, когда он работал у Евдокимова. Он нашел инвесторов, но реализовал проект уже с новой администрацией края.

Правда, сейчас "Алтаймясопром" находится в тяжелом положении: суд ввел на предприятии наблюдение, Внешэкономбанк требует вернуть почти 10 млрд рублей, а работники недавно объявляли забастовку из-за трехмесячной задержки зарплаты.

"Сибирьполиметаллы". Краевой фонд госимущества передал пятипроцентный пакет полиметаллических акций, принадлежащий администрации, в управление закрытому акционерному обществу "Полиметалл", связанному с Уральской горно-металлургической компанией. УГМК через это АО к тому времени уже управляла 45,4% акций "Сибирь-полиметаллы".

Горнодобывающая компания работает на территории Алтайского края, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов.

Энергетика региона

Уголь. Долгие годы до того поставщиком угля в наш регион являлась компания "Сибирьэнергоуглеснаб". С приходом "народного губернатора" поставщики стали меняться.

Газ. В августе 2004 года Михаил Евдокимов встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Они подписали долгосрочный договор о продлении газификации края, которая уже шла в нашем регионе. Однако уже в марте 2005-го в направленном в правительство России "антиевдокимовском письме", подписанном 49 главами муниципалитетов Алтайского края, в вину "народному губернатору" и его команде ставили в том числе и срыв газификации.

Как заявляли в руководстве "Томсктрансгаза", во время работы администрации Михаила Евдокимова газом в регионе на занимались целый год. Разгребать накопившиеся проблемы в этой сфере пришлось уже новой администрации.

Долг перед энергетиками. Компания "Алтайэнерго" в начале 2004 года, еще до того, как Михаил Евдокимов победил на выборах, обратилась в арбитражный суд, требуя от администрации края возместить долги, которые накопились из-за того, что "в результате искусственного занижения тарифов" с 1997 года у истца копились убытки.

Хотя это были долги, которые не относились к деятельности команды Евдокимова, "народному губернатору" ставят в вину, что при нем администрация края проиграла дело в суде первой инстанции и в Высшем арбитражном суде энергетикам. На крае повис долг в 1 миллиард рублей, который выплатили через много лет.

Некоторые эксперты называют причиной проигрыша дела то, что из администрации Евдокимова на момент суда ушли опытные юристы.

Туризм

Михаил Евдокимов за время своего короткого губернаторства делал множество заявлений о намерениях. Но два из них, на взгляд altapress.ru, наметили важнейшие тренды в развитии края.

Во-первых, как заявляют сторонники Евдокимова и члены его команды, "народный губернатор" чуть ли не первым высказался о том, что регион должен делать упор на развитие туристического потенциала.

Эту идею планомерно развивают и нынешние власти Алтайского края.

Во-вторых, Евдокимов был первым в истории главой нашего региона, который провел переговоры с зернопереработчиками, заявив о всесторонней поддержке со стороны администрации.

К тому моменту на ряде ведущих зерноперерабатывающих предприятий края, таких как "Алейскзернопродукт" или рубцовский "Мельник", уже шло перевооружение, за ними подтягивались другие. Это позволило осовременить отрасль.

Работавший в администрации Евдокимова Виктор Фоминых убедил зама "народного губернатора" Василия Борматова обратить внимание на усилия зернопереработчиков и понять, какую роль они играли и будут играть в экономике края.

"Земляки"

В селе Верх-Обском, где вырос будущий "народный губернатор", с 1991 года проходил культурно-спортивный "Кубок Евдокимова". Сюда приезжали спортсмены и знаменитые друзья артиста, которые устраивали праздник для односельчан Михаила Сергеевича.

С 2006 года, в память о погибшем губернаторе, праздник стал называться "Земляки", а тремя годами позже он получил статус всероссийского и финансируется отдельной строкой в государственном бюджете.

На это мероприятие съезжаются десятки тысяч людей не только из Алтайского края, но и со всей России.

Скорая помощь

История с передачей УГМК доли в компании "Сибирьполиметаллы" имела и гуманитарное продолжение. В ответ краю подарили более 200 машин скорой помощи общей стоимостью 46 миллионов рублей.

Машины распределили по региону в рамках губернаторской программы "Здоровье Алтая". Эта традиция существует до сих пор.

Губернатор Евдокимов: добро или зло для Алтайского края?

"Это был поворотный момент"

Дмитрий Негреев,

главный редактор "Сибирской медиагруппы" (в 2004 году — директор по связям с общественностью ИД "Алтапресс"):

— Я считаю, что все же в большей степени это зло. И даже не с точки зрения того, какие люди вместе с ним пришли. Был полностью дискредитирован институт выборов. Победа Евдокимова и все то, что впоследствии творилось в крае, использовалось как аргумент в пользу отмены выборов, как довод в спорах – что в ходе свободных выборов кто попало может прийти к власти. Вот в этом смысле губернаторство Евдокимова стало злом. Хотя на фоне всей России его избрание было исключением, но его победа позволила говорить, что в результате свободных выборов к власти могут приходить некомпетентные люди. Это стало определенным поворотным моментом в политической истории нашей страны в целом. Версия о том, что выборы губернаторов в России были на длительный период отменены именно из-за победы Евдокимова, официально, конечно, не подтверждалась. Мы знаем, что тогда назывались другие причины. Но и эту версию никто никогда не опровергал.

"По-человечески его жаль"

Ирина Солнцева,

депутат краевого парламента (и сейчас, и в 2004 году):

— К Михаилу Сергеевичу как к человеку и к артисту я отношусь очень хорошо. Мне импонировало то, что он всегда прославлял Алтайский край на уровне страны. Никогда не забывал родину. Мы знаем случаи, когда уроженцы Алтайского края предпочитали забывать о своем происхождении. Он же этот бренд нес. И я считаю, что его решение пойти в губернаторы было очень большой ошибкой. Может быть, и не было бы ничего плохого, если бы он оставил в команде тех людей, что работали раньше, или хотя бы набрал в нее жителей региона. Специфику края все же нужно было знать. Но пришла команда, совершенно не знающая регион и имевшая здесь совсем другие интересы. Уж простите за выражение, "пилили" все, что можно. Мне чисто по-человечески было Евдокимова жаль. Для Алтайского края это было, конечно, потрясение. Что бы ни говорили, но до этого коррупция у нас если и была, то совсем небольшая. А здесь мы узнали, что это такое. К Михаилу Сергеевичу у меня остается светлая память, но как к человеку, а не к губернатору.

"Проекты работают до сих пор"

Олег Боронин,

глава администрации Сибирского сельсовета (Первомайский район):