Банк требует банкротства бывшего зама Михаила Евдокимова из-за алтайского свинокомплекса

Панову ВЭБ предъявил требования на сумму около 3,7 млрд рублей.

Кроме того, банк требует признать банкротом совладельца "Алтаймяспрома" Валерия Шарина. Сумма требований к Шарину пока не арскрывается. Заявление ВЭБа по этим двум совладельцем назначено на конец апреля.

В феврале 2018 года ВЭБ подал на банкротство третьего совладельца свинокомлекса Александра Югана. Последний еще в июле 2017 года обратился в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о самобанкротстве. Он просил ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В феврале суд оставил его заявление без рассмотрения из-за нарушения процедуры банкротства.

История "Алтаймяспрома"

Напомним, что Борис Панов, уволившийся из администрации Евдокимова в начале 2005 года, рассказывал, что в течение нескольких лет после отставки стремился реализовать идею строительства на Алтае крупного промышленного свиноводческого комплекса. В 2011 году в Тальменской районе строительство началось строительство такого комплекса — "Алтаймяспрома" — на 300 000 голов, а Панов стал его гендиректором.

Комплекс был рассчитан на производство 30 тыс. тонн свинины в живом мясе. Его газифицировали, оснастили импортным оборудованием, завезли племенных животных из Ирландии. Руководство публично огласило план вывести здесь свою алтайскую породу свиньи.

Борис Панов, длительное время возглавлявший предприятие, называл его лучшим свинокомплексом в Европе. "Это Европа пусть завидует нам", — говорил он в интервью сайту doc22.

По данным краевого минсельхоза, проект не вышел на полную мощность из-за недофинансирования долгосрочными кредитными ресурсами.

Внешэкономбанк в ноябре 2017 года предъявил сумму иска к предприятию "Алтаймясопром" и вошел в реестр кредиторов с претензией в размере 9,7 млрд рублей. Ранее местные власти и сами собственники не раз говорили об успешных переговорах о реструктуризации задолженности "Алтаймясопрома" и дофинансировании этого проекта. Судя по всему этому не суждено сбыться.

Конкурсное производство в "Алтаймясопроме" было введено в феврале 2018 года. Решение ввести конкурсное производство приняли кредиторы "Алтаймясопрома" 9 февраля. Арбитраж 20 февраля признал это предприятие банкротом.

Справка

Долг компании "Алтаймяспром" перед Внешэкономбанком превышает 8,4 млрд рублей, общая сумма кредиторской задолженности компании — более 9,8 млрд рублей. Совладельцы: бывший владелец ООО "Кузбассмясопром" и собственник АО "УК Кем-ойл" Александр Юган (83%), бывший совладелец "Красмясопром" Борис Панов (9%) и гендиректор НКО Союз "Россвинпром" Валерий Шарнин (8%).