Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, если реализуются проинфляционные риски, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

И добавила — денежно-кредитные условия в экономике будут оставаться жесткими столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, указывает "Фонтанка".

Ранее Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 16%.

На заседании Совета директоров Центрального банка России, состоявшемся 7 июня 2024 года, было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Внутренний спрос продолжает расти гораздо быстрее, чем может быть увеличено предложение товаров и услуг.

По прогнозам Центрального банка России, с учетом текущей монетарной политики, годовая инфляция вернется к запланированным показателям в 2025 году и будет оставаться на уровне около 4% в дальнейшем.

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