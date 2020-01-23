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23 января
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Экономика

Сведения из кулуаров: Греф признался, по какой причине покинет пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

При этом он уверен, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной, пишет ТАСС.

Сейчас 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России.

Власти рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций крупнейшего банка страны государству из-за конфликта интересов — поскольку ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер, пишет bfm.ru.

Ранее глава Сбербанка рассказал о «внутреннем предательстве» в учреждении.

«Мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства», — сказал Греф в интервью Forbes.

Случившееся стало «суровым уроком» для банка. После этого в компании радикально пересмотрели режим доступа и системы защиты данных клиентов. Сотрудники, которые имеют к таким базам доступ, поставлены на особый режим контроля.

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