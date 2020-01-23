Сведения из кулуаров: Греф признался, по какой причине покинет пост главы Сбербанка

При этом он уверен, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной, пишет ТАСС.
Сейчас 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России.
Власти рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций крупнейшего банка страны государству из-за конфликта интересов — поскольку ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер, пишет bfm.ru.
Ранее глава Сбербанка рассказал о «внутреннем предательстве» в учреждении.
«Мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства», — сказал Греф в интервью Forbes.
Случившееся стало «суровым уроком» для банка. После этого в компании радикально пересмотрели режим доступа и системы защиты данных клиентов. Сотрудники, которые имеют к таким базам доступ, поставлены на особый режим контроля.