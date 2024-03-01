Свежесть, авторство и новизна. Как изменились два культовых заведения Барнаула — «Золотая подкова» и «Рыжая цапля»

29 февраля в ресторане «Рыжая цапля» прошло традиционное грузинское застолье Супра. Много вкусной еды, подарки, сюрпризы и мастер-классы ожидали его участников. В нынешнем году ресторан национальной кухни ждут серьезные изменения. Как и еще одно популярное место — загородный комплекс «Золотая подкова». Владелец заведений Дарья Бондарева приоткрыла завесу ресторанной тайны.

— В конце 2023 года у загородного комплекса «Золотая подкова» появилось новое меню. В чем его особенность?

— Меню нашего загородного комплекса мы меняем не так часто, поэтому можно считать это важным событием. Действительно, в конце 2023 года полностью обновлено банкетное меню. В нем мы расширили линейку салатов и горячих блюд, дополнили ассортимент фирменных закусок.

В уже полюбившиеся классические блюда постарались привнести свежесть, авторство и новизну. Теперь наше банкетное меню на любой вкус — есть и индейка, и говядина, и креветки, и рыба. У нас теперь 10 только салатных позиций.

В разработке нового меню помимо нашего шеф-повара Вячеслава Андреева участвовал известный ресторанный специалист Данил Шахов.

Могу сказать, что новое меню получилось не только невероятно вкусным и оригинальным, но и красивым. Теперь каждый посетитель может увидеть, как конкретное блюдо будет выглядеть вживую.

Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко. Новое меню ресторана «Золотая подкова». Фото: Максим Кравченко.

— Какие отзывы получили от посетителей?

— Посетители уже оценили наши новинки, отзывы получаем только положительные.

В конце прошлого года прошла презентация нового меню для представителей сферы event — организаторов мероприятий и торжеств, ведущих, фотографов и видеографов.

Отклики были позитивные. Те предложения, которые они выдвинули, мы уже учли. Больше всего всех впечатлили наши горячие блюда с нестандартной подачей, которую можно сделать яркой и запоминающейся. Такая подача может стать настоящей «фишкой» любого события или праздника.

Дарья Бондарева. Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова».

— Какие еще изменения увидят ваши гости в ближайшее время?

— Изменений будет много. В настоящий момент мы занимаемся ребрендингом загородного комплекса. У «Золотой подковы» обновится логотип и вся визуальная часть.

К летнему сезону будет проведено масштабное обновление просторного белого зала, установлена новая мебель. Также проведем косметические изменения открытой части комплекса, чтобы она стала еще красивее и уютнее для наших гостей.

— В ресторанном бизнесе подобные изменения — это дань моде или неотъемлемый процесс?

— Каждое заведение имеет определенный цикл существования, обычно это три-пять лет. По его истечению требуются преобразования.

Предыдущие меню мы успешно использовали три года. Затем почувствовали необходимость в обновлении, в глотке свежего воздуха.

Что касается веяний моды, то могу сказать, что, несмотря на то, что у нас в большей степени классическое заведение, за современными тенденциями мы все равно следим.

Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова».

— Вы развиваете еще один известный в Барнауле ресторан «Рыжая цапля». Ждут ли его изменения?

— Все секреты пока раскрывать не буду, только чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Действительно, ресторан «Рыжая цапля» будет меняться. Уже в скором времени наши посетители смогут своими глазами это увидеть.

— В Барнауле достаточное количество грузинских ресторанов. Чем на их фоне выделяется «Рыжая цапля»?

— В первую очередь, своей визуальной аутентичностью. В отделке зала у нас использованы в основном камень и дерево — материалы, которые ассоциируются с самой Грузией.

Надо отметить, что в большинстве грузинских ресторанов представлена преимущественно европейская кухня с легких национальным колоритом. В меню «Рыжей цапли», напротив, преобладают настоящие национальные позиции. Где еще в Барнауле можно попробовать уникальные блюда Грузии?

Для их приготовления мы специально заказываем специи и ингредиенты в Грузии, что позволяет нам хранить и передавать посетителям гастрономические традиции этой удивительной страны.

Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко. Меню ресторана «Рыжая цапля». Фото: Максим Кравченко.

— Вы уже проводили в ресторане традиционное грузинское застолье Супра. В чем особенность этого события?

— Супра — яркий колоритный праздник, который 29 февраля мы провели в Барнауле во второй раз. Посетителей ждала развлекательная программа, мастер-классы по приготовлению хинкали, подарки и, конечно, много вкусной грузинской еды.

А еще подготовили маленький сюрприз — каждого посетителя угощали фирменным коктейлем «Рыжая цапля». Никто на нашем празднике не остался равнодушным.

Семейный ресторан «Рыжая цапля»

Барнаул, Взлётная, 57

+7 (3852) 299‒798

Режим работы: с 12.00 до 24.00

Загородный комплекс «Золотая подкова»

Барнаул, ш. Ленточный бор, 31



+7 (3852) 55-45-77

+7 923 658-85-39

podkova2016@mail.ru

www.z-podkova.ru

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