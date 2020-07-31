Хозяйство из алтайского села Фунтики занялось переработкой и открыло первый магазин

В начале июня в Барнауле открылся магазин, который развивает свинокомплекс из Топчихинского района. Теперь помимо самого животноводство хозяйство занимается мясной переработкой и торговлей. Планы на будущее внушительные: создать розничную сеть и расширить ассортимент.

Первый «Мясной ларец села Фунтики» открылся в одном из крупных магазинов «Мария-Ра» в Индустриальном районе. Место выбрано не случайно — в зимнее время проходимость здесь составляет 1,3 — 1,4 тыс. человек в сутки, в летнее — чуть ниже, но все равно достаточно, чтобы обеспечить трафиком мясной отдел.

По словам руководителя проекта Андрея Чикишева, первый месяц работы, ожидаемо, оказался убыточный. По итогам июля «Мясной ларец» планируется вывести в «ноль», а дальше постараться наращивать прибыль.

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Первые промежуточные итоги работы магазина собственники подведут к осени. Если все пройдет хорошо, в планах «фунтиковцев» — целая сеть собственных мясных отделов.

Помимо этого предприятие уже начало сотрудничать с «Мамонтовским молочным заводом», зайдя в их магазины со своей колбасной продукцией.

Как занялись переработкой

Свинокомплекс в селе Фунтики работает уже много лет и все это время структура замкнутого цикла с собственной переработкой и розницей была в приоритете. Но воплотить ее в жизнь решили только в 2020 году.

Сейчас готовую продукцию для «Мясного ларца» хозяйство производит по давальческой схеме на базе предприятия в Топчихе.

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Инвесторы сами разработали более 10 рецептур, ориентируясь на продукцию, которая когда-то выпускалась по «советским» ГОСТам.

Что известно о свинокомплексе

Свинокомплекс в селе Фунтики входит в структуру сельхозпредприятия «Система». Оно было создано на площадке ранее известного СПК «Искра». Еще в период первых нацпроектов в «Искра» провела серьезную модернизацию.

Руководитель «Искры» Александр Орлов прославился тем, что первым в крае выкупил все паевую землю, которую обрабатывало предприятие, и взял под нее кредит.

Фермер Александр Орлов Из открытых источников в Интернете

В 2012 году у хозяйства начались проблемы, из-за которых пришлось пройти процедуру банкротства. Долги тогда взяла на себя структура «Система», погасившая банкам более 200 млн рублей.

В прошлом месяце стало известно, что «Система» первая среди всех предприятий Алтайского края установила систему добровольного доения коров с использованием робота-дояра.