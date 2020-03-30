Тарифы на электричество снизили в сибирском регионе

В Хакасии снизили тарифы на услуги по передаче электроэнергии, сообщает правительство республики.

Пересмотрены единые (котловые) тарифы по территориальным сетям и индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2020 году.

«Это сделано по предписанию Федеральной антимонопольной службы России. Ставка по уровню напряжения СН-1 установлена с учетом предельного минимального уровня», — пояснили в правительстве.

В результате перерасчета тарифы на второе полугодие снизились в среднем на 1,6%. В первом полугодии они также снизились, но незначительно.

При этом, как отмечается, расчетные балансовые показатели и необходимая валовая выручка сетевых организаций по региону остались неизменными.

«Выручка всех предприятий, оказывающих в Хакасии услуги по передаче электроэнергии <…> предусмотрена в размере около 2,3 млрд рублей», — подчеркнули в сообщении.

Линия электропередач. 22.mvd.ru

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии об установлении единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии, поставляемой населению и прочим потребителям, опубликован на портале республиканского правительства.

Напомним, в Алтайском крае рост тарифов на электроэнергию обгонит инфляцию.

Так, в 2020 году тарифы на электроэнергию для населения края увеличатся на 4,9−5,1%. В то же время, по предварительной оценке Росстата, цены в стране за 2019 год увеличились в среднем на 3%.