На Алтае рост тарифов на электроэнергию обгонит инфляцию

В 2020 году тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края увеличатся на 4,9−5,1%. В то же время, по предварительной оценке Росстата, средние цены в стране за 2019 год увеличились на 3%, сообщает ТАСС.
При этом тарифы увеличатся только с 1 июля. Все первое полугодие 2020 года мы будем платить за свет по тарифам второго полугодия 2019-го, следует из решения управления края по госрегулированию цен и тарифов № 583.
Для сравнения: в 2019 году тарифы на электроэнергию в крае увеличивали дважды: с 1 января на 1,7%, с 1 июля на 2,46−2,56%. .
Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Алтайском крае
(в рублях за киловатт-час)
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Было
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Стало
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Будет
(с 1июля)
|
Городское население без электроплит
|4,09
|4.09
|4,49 (+4,9%)
|
Городское население со стационарными электроплитами
|3,33
|3,33
|3,50 (+5,1%)
|
Сельское население
|3,20
|3,20
|3,36 (+5%)
Источник: решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 года за № 583.
Напомним, в декабре губернатор края Виктор Томенко утвердил предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе, согласно которому «потолок» роста платежей за все услуги ЖКХ, включая электроснабжение, составит с 1 июля 2020 года 6,9%.
В то же время осенью 2019 года «РИА Новости» включило Алтайский край в число регионов с наименьшей доступностью электроэнергии для населения. По этому показателю регион занял 78-ю из 85 строчек. Как показали расчеты авторов рейтинга, на среднюю зарплату жителя края на тот момент можно было купить 5653 киловатт-часов.