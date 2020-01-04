Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

На Алтае рост тарифов на электроэнергию обгонит инфляцию

В Алтайском крае утверждены тарифы на электроэнергию на 2020 год. Увеличатся они только во втором полугодии, при этом рост будет выше уровня инфляции за 2019 год.

Деньги и электроэнергия.
Деньги и электроэнергия.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

В 2020 году тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края увеличатся на 4,9−5,1%. В то же время, по предварительной оценке Росстата, средние цены в стране за 2019 год увеличились на 3%, сообщает ТАСС.

При этом тарифы увеличатся только с 1 июля. Все первое полугодие 2020 года мы будем платить за свет по тарифам второго полугодия 2019-го, следует из решения управления края по госрегулированию цен и тарифов № 583.

Для сравнения: в 2019 году тарифы на электроэнергию в крае увеличивали дважды: с 1 января на 1,7%, с 1 июля на 2,46−2,56%. .

Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Алтайском крае

(в рублях за киловатт-час)

Было
(до 1 января)

Стало
(с 1 января)

Будет

(с 1июля)

Городское население без электроплит

 4,09 4.09 4,49 (+4,9%)

Городское население со стационарными электроплитами

 3,33 3,33 3,50 (+5,1%)

Сельское население

 3,20 3,20 3,36 (+5%)

Источник: решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 года за № 583.

Напомним, в декабре губернатор края Виктор Томенко утвердил предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе, согласно которому «потолок» роста платежей за все услуги ЖКХ, включая электроснабжение, составит с 1 июля 2020 года 6,9%.

В то же время осенью 2019 года «РИА Новости» включило Алтайский край в число регионов с наименьшей доступностью электроэнергии для населения. По этому показателю регион занял 78-ю из 85 строчек. Как показали расчеты авторов рейтинга, на среднюю зарплату жителя края на тот момент можно было купить 5653 киловатт-часов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость