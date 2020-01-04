На Алтае рост тарифов на электроэнергию обгонит инфляцию

В Алтайском крае утверждены тарифы на электроэнергию на 2020 год. Увеличатся они только во втором полугодии, при этом рост будет выше уровня инфляции за 2019 год.

В 2020 году тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края увеличатся на 4,9−5,1%. В то же время, по предварительной оценке Росстата, средние цены в стране за 2019 год увеличились на 3%, сообщает ТАСС.

При этом тарифы увеличатся только с 1 июля. Все первое полугодие 2020 года мы будем платить за свет по тарифам второго полугодия 2019-го, следует из решения управления края по госрегулированию цен и тарифов № 583.

Для сравнения: в 2019 году тарифы на электроэнергию в крае увеличивали дважды: с 1 января на 1,7%, с 1 июля на 2,46−2,56%. .

Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Алтайском крае

(в рублях за киловатт-час)

Было

(до 1 января) Стало

(с 1 января) Будет (с 1июля) Городское население без электроплит 4,09 4.09 4,49 ( +4,9%) Городское население со стационарными электроплитами 3,33 3,33 3,50 ( +5,1%) Сельское население 3,20 3,20 3,36 ( +5%)

Источник: решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 года за № 583.

Напомним, в декабре губернатор края Виктор Томенко утвердил предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе, согласно которому «потолок» роста платежей за все услуги ЖКХ, включая электроснабжение, составит с 1 июля 2020 года 6,9%.

В то же время осенью 2019 года «РИА Новости» включило Алтайский край в число регионов с наименьшей доступностью электроэнергии для населения. По этому показателю регион занял 78-ю из 85 строчек. Как показали расчеты авторов рейтинга, на среднюю зарплату жителя края на тот момент можно было купить 5653 киловатт-часов.