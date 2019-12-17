Томенко утвердил предельный рост платы за коммуналку в Алтайском крае на 2020 год

Губернатор края Виктор Томенко утвердил своим указом № 189 предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе. Из документа следует, что «потолок» роста платежей за услуги ЖКХ составит с 1 июля 2020 года 6,9%, и это самый высокий предельный индекс с 2015 года. Однако количество городов и сел, которые могут «перескочить» этот предел, существенно меньше, чем раньше.

Какой предел установил премьер-министр

Предельный индекс роста платы граждан — это максимально допустимый рост общей суммы в квитанции граждан за все коммунальные услуги в среднем по региону. Тарифы могут увеличиться больше предельного индекса или меньше, плата за набор коммунальных услуг не может.

Предельный индекс утверждает правительство России для региона в целом, после чего главы регионов устанавливают пределы для городов и сел.

Как уже сообщал altapress.ru, правительство РФ установило для Алтайского края на второе полугодие этот предельный индекс в 4,5%, документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Почему губернатор «поднял планку»

Между тем, Виктор Томенко своим указом № 189, подписанным 10 декабря, утвердил для большинства муниципалитетов региона «потолок» в 6,9% (с 1 июля). С чем связана разница между документом правительства РФ и указом губернатора?

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

С тем, что другим федеральным документом, тоже подписанным тем же Дмитрием Медведевым, (распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р) утверждено допустимое отклонение от предельного индекса.

Для Алтайского края оно составило с 1 июля 2,4%. Новый «потолок» роста платы за коммуналку принят в регионе с учетом этого возможного допуска.

Что это значит для меня? Плата за набор коммунальных услуг с 1 июля может увеличиться не более, чем на 6,9%. Расчеты ведутся при одинаковом наборе услуг и объеме потребления. Рост платы считается по отношению к квитанции за декабрь 2019 года.

Потребители должны оплачивать все

Надо сказать, что потолок роста платы за коммуналку в 6,9% - самый высокий с 2015 года, когда экс-губернатор Александр Карлин утвердил предельный индекс в 12,5%. Но в дальнейшем предельный индекс был существенно меньше.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Предельный индекс в 2015—2019 годах в Алтайском крае (с итоговым индексом для большинства муниципалитетов) 2019 год: с 1 января — 1,7% ( в связи с ростом НДС), с 1 июля 2,4%.

в связи с ростом НДС), с 1 июля 2,4%. 2018 год: с 1 июля 4,5%, допустимое отклонение 2%. Итог: 6,5%.

2017 год: с 1 июля 3,2%, допустимое отклонение 2%. Итог 5,2%.

2016 год: с 1 июля 3,7%, допустимое отклонение 2%. Итог: 5,7%

2015 год: с 1 июля 8,2%, допустимое отклонение 4,3%. Итог: 12,5%.

Чуть раньше Виктор Томенко объяснил, что коммунальной сфере региона нужна здоровая экономическая модель и обоснованные тарифы — в противном случае предприятия будут банкротиться раз в два-три года. Рост тарифов влияет и на предельный индекс.

«Потребители должны оплачивать все. Что у нас происходило годами? Государство сказало: я не буду увеличивать тарифы — не хочу бледно выглядеть перед людьми. Что получали в результате? Из примерно 200 предприятий теплоснабжения примерно треть ежегодно банкротилась. Формирование здорового экономического механизма — это залог того, что эта сфера будет стабильной и надежной в течение многих лет. Здесь есть сдерживающие механизмы — от предоставления субсидий на частичную компенсацию стоимость услуг ЖКХ до возможности помогать хозяйствующим субъектам, чтобы у них экономика „срасталась“», — пояснил губернатор.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

На индекс повлиял тариф на отопление

Однако закон дает возможность для отдельных муниципалитетов установить еще более высокий «потолок». В указе Виктора Томенко на 2020 год таких муниципалитетов всего три: Рубцовск (предельный индекс 11%), Угловский сельсовета (10%) и Станционно-Ребрихинский сельсовет в Ребрихинском районе (10%).

В Рубцовске более высокий «потолок» для роста платы связан в первую очередь с увеличением тарифа на отопление на 10,8% (для большинства потребителей) и на 20,7% (для клиентов котельной РЖД).

При этом в предыдущие годы таких городов и сел было намного больше. В частности, в 2019 году совокупная плата граждан за коммунальные услуги увеличилась больше предельного индекса в 82 муниципальных образованиях.

Почему в муниципалитетах повышают предельный индекс Более высокий, чем в среднем по региону, индекс в муниципалитетах может быть установлен для повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг по решению представительного органа муниципалитета и при условии согласования ФАС России.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Как проверить соблюдение предельного индекса

Коммунальные услуги включают холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление, обращение с ТКО, твердое топливо.

Проверить, соответствует ли размер начисленной платы за коммунальные услуги установленному для конкретного муниципального образования предельному индексу, можно с помощью калькулятора.