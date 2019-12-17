Томенко утвердил предельный рост платы за коммуналку в Алтайском крае на 2020 год

Какой предел установил премьер-министр
Предельный индекс роста платы граждан — это максимально допустимый рост общей суммы в квитанции граждан за все коммунальные услуги в среднем по региону. Тарифы могут увеличиться больше предельного индекса или меньше, плата за набор коммунальных услуг не может.
Предельный индекс утверждает правительство России для региона в целом, после чего главы регионов устанавливают пределы для городов и сел.
Как уже сообщал altapress.ru, правительство РФ установило для Алтайского края на второе полугодие этот предельный индекс в 4,5%, документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Почему губернатор «поднял планку»
Между тем, Виктор Томенко своим указом № 189, подписанным 10 декабря, утвердил для большинства муниципалитетов региона «потолок» в 6,9% (с 1 июля). С чем связана разница между документом правительства РФ и указом губернатора?
С тем, что другим федеральным документом, тоже подписанным тем же Дмитрием Медведевым, (распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р) утверждено допустимое отклонение от предельного индекса.
Для Алтайского края оно составило с 1 июля 2,4%. Новый «потолок» роста платы за коммуналку принят в регионе с учетом этого возможного допуска.
Что это значит для меня?
Плата за набор коммунальных услуг с 1 июля может увеличиться не более, чем на 6,9%. Расчеты ведутся при одинаковом наборе услуг и объеме потребления. Рост платы считается по отношению к квитанции за декабрь 2019 года.
Потребители должны оплачивать все
Надо сказать, что потолок роста платы за коммуналку в 6,9% - самый высокий с 2015 года, когда экс-губернатор Александр Карлин утвердил предельный индекс в 12,5%. Но в дальнейшем предельный индекс был существенно меньше.
Предельный индекс в 2015—2019 годах в Алтайском крае
(с итоговым индексом для большинства муниципалитетов)
- 2019 год: с 1 января — 1,7% (в связи с ростом НДС), с 1 июля 2,4%.
- 2018 год: с 1 июля 4,5%, допустимое отклонение 2%. Итог: 6,5%.
- 2017 год: с 1 июля 3,2%, допустимое отклонение 2%. Итог 5,2%.
- 2016 год: с 1 июля 3,7%, допустимое отклонение 2%. Итог: 5,7%
- 2015 год: с 1 июля 8,2%, допустимое отклонение 4,3%. Итог: 12,5%.
Чуть раньше Виктор Томенко объяснил, что коммунальной сфере региона нужна здоровая экономическая модель и обоснованные тарифы — в противном случае предприятия будут банкротиться раз в два-три года. Рост тарифов влияет и на предельный индекс.
«Потребители должны оплачивать все. Что у нас происходило годами? Государство сказало: я не буду увеличивать тарифы — не хочу бледно выглядеть перед людьми. Что получали в результате? Из примерно 200 предприятий теплоснабжения примерно треть ежегодно банкротилась.
Формирование здорового экономического механизма — это залог того, что эта сфера будет стабильной и надежной в течение многих лет. Здесь есть сдерживающие механизмы — от предоставления субсидий на частичную компенсацию стоимость услуг ЖКХ до возможности помогать хозяйствующим субъектам, чтобы у них экономика „срасталась“», — пояснил губернатор.
На индекс повлиял тариф на отопление
Однако закон дает возможность для отдельных муниципалитетов установить еще более высокий «потолок». В указе Виктора Томенко на 2020 год таких муниципалитетов всего три: Рубцовск (предельный индекс 11%), Угловский сельсовета (10%) и Станционно-Ребрихинский сельсовет в Ребрихинском районе (10%).
В Рубцовске более высокий «потолок» для роста платы связан в первую очередь с увеличением тарифа на отопление на 10,8% (для большинства потребителей) и на 20,7% (для клиентов котельной РЖД).
При этом в предыдущие годы таких городов и сел было намного больше. В частности, в 2019 году совокупная плата граждан за коммунальные услуги увеличилась больше предельного индекса в 82 муниципальных образованиях.
Почему в муниципалитетах повышают предельный индекс
Более высокий, чем в среднем по региону, индекс в муниципалитетах может быть установлен для повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг по решению представительного органа муниципалитета и при условии согласования ФАС России.
Как проверить соблюдение предельного индекса
Коммунальные услуги включают холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление, обращение с ТКО, твердое топливо.
Проверить, соответствует ли размер начисленной платы за коммунальные услуги установленному для конкретного муниципального образования предельному индексу, можно с помощью калькулятора.