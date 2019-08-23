Почему в 82 муниципалитетах Алтая коммунальные платежи подорожали больше допустимого

Ежегодно на федеральном уровне регионам устанавливают предельный индекс совокупного роста платы жителей за услуги ЖКХ. В 2019 году он составил для Алтайского края 4,8% (с 1 июля). Меньше, чем на 4,8%, счет за набор коммунальных услуг подорожать может. Больше — не может.
В дальнейшем губернатор утверждает предельный индекс для каждого муниципалитета — губернатор края Виктор Томенко сделал это указом № 204, принятым в конце 2018 года. Любое тарифное решение должно быть таким, чтобы совокупный платеж за коммуналку не превысил предел.
Катнов повторил мысль, ранее высказанную губернатором: тарифы для коммунальных предприятий должны быть экономически обоснованными и обеспечивать их работу без убытков. При этом для муниципальных теплоснабжающих закладывается нулевая рентабельность, для частных компаний допускается рентабельность на уровне 5%, пояснил Катнов.
Между тем, законодатель предусмотрел возможности превышения предельного индекса. Во-первых, муниципальные депутаты могут обратиться к губернатору с ходатайством превысить предел. Губернатор обычно ходатайство депутатов удовлетворяет.
Во-вторых, после превышения роста платы над предельным индексом депутаты предусматривают в бюджете сумму, которая компенсирует потребителям превышение индекса, пояснил Катнов. Компенсируется разница между предельным индексом (4,8% в 2019 году) и фактическим ростом. Возможно сочетание обоих вариантов.
По словам Александра Катнова, в 82 муниципальных образований (из 660) совокупная плата граждан за услуги ЖКХ с 1 июля подросла больше чем на 4,8%. В остальных рост составил 4,8% или меньше.
При этом в 32 муниципальных образования коммуналка подорожала на 21−68%, в 48 — на 6−20%. Самый большой прирост платы граждан — в Леньковском сельсовете Благовещенского района, где он составил 121% (но затронул только семь потребителей), и в Кулунде — 101% (затронул 60 потребителей).
Для сравнения: в 2016 году за границы предельного индекса вышли около 200 муниципальных образований, в 2017-м — 32.
Главным образом (хотя и не всегда) это связано с состоянием коммунальных предприятий. Решение принимают, если их деятельность убыточная и без существенного повышения тарифа предприятия могут обанкротиться, а также если они реализуют инвестпрограмму.
Больше всего на счет за набор коммунальных услуг влияет оплата отопления. И чем выше тариф на тепловую энергию, тем, соответственно, больше доля отопления в квитанции за ЖКХ.
По словам Александра Катнова, в 13 муниципалитетах края стоимость теплоснабжения более 3 тыс. рублей за гигакалорию. «Это очень много», — сказал чиновник. Еще в 108 тепловая энергия стоит 2,5−3 тыс. рублей за гигу.
Другой пример превышения предельного индекса в 4,8% — Белокуриха, где тариф на отопление для компании «Теплоцентраль Белокуриха» с 1 июля увеличился на 10,7% (а допустимый рост платы жителей жителей составил 9%). Александр Катнов пояснил, с чем это связано.
Во-первых, с ростом зарплат и удорожанием сырья, топлива и материалов — эта часть отвечает за увеличение тарифа на 4,7%. Однако у котельной города-курорта сократился полезный отпуск тепловой энергии (объясняется тем, что санатории переходят на собственные автономные газовые котельные).
Поэтому, во-вторых, добавили еще 6%. «Условно постоянные расходы увеличились, а количество продаваемых гигакалорий снизилось», — пояснил Катнов.
В поселке Мирный Родинского района тариф на тепловую энергию с 1 июля увеличился на 33%, и местные жители говорят, что бюджет села не в состоянии выплачивать компенсации.
Александр Катнов пояснил, что существует механизм компенсации слишком высоких затрат на оплату услуг ЖКХ, принятый на федеральном уровне, и он работает. Если расходы на комуслуги превышают 22% от совокупного дохода семьи, то им выплачивается субсидия.
Кроме того, губернатор, понимая эту проблему, дал поручение разработать единый механизм компенсации для применения во всех муниципальных образованиях, сказал чиновник. Этот вопрос сейчас прорабатывается.
Александр Катнов полагает, что оснований для пересмотра тарифных решений в тех 82 муниципалитетах, где плата жителей увеличилась более чем на 4,8%, нет. Тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, соблюдены все предусмотренные законодательством процедуры.