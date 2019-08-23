Почему в 82 муниципалитетах Алтая коммунальные платежи подорожали больше допустимого

1 Как ограничивают рост тарифов коммунальщиков?

Ежегодно на федеральном уровне регионам устанавливают предельный индекс совокупного роста платы жителей за услуги ЖКХ. В 2019 году он составил для Алтайского края 4,8% (с 1 июля). Меньше, чем на 4,8%, счет за набор коммунальных услуг подорожать может. Больше — не может.

В дальнейшем губернатор утверждает предельный индекс для каждого муниципалитета — губернатор края Виктор Томенко сделал это указом № 204, принятым в конце 2018 года. Любое тарифное решение должно быть таким, чтобы совокупный платеж за коммуналку не превысил предел.