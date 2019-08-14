Жители алтайского села грозят дойти до Путина из-за роста тарифа на тепло

В поселке Мирный Родинского района на 33% вырос тариф за тепловую энергию. Это произошло законно, что подтверждают в прокуратуре. Местные жители крайне возмущены, ведь за коммуналку приходится отдавать более 36 тысяч рублей, пишет «Банкфакс».

По данным местного МУП «Мирный», тариф повысили с 1 июля с 1857,86 рублей за 1 Гкал до 2472,86 рублей за 1 Гкал.

Об этом население предупреждали заранее, но никто не ожидал, что сумма вырастет настолько. Жители писали письмо губернатору Виктору Томенко, но ответа не получили, рассказали они.

«Люди просто в шоке. Ладно, свет уже подорожал на 8 копеек, платим. Потом включились в программу капремонта дома на 2018−2019 годы. Выяснилось, что ремонта не будет, а платить с пенсии нам приходится. Теперь еще и тепло подняли. Если в течение года платить столько за тепло, то за двухкомнатную квартиру отдашь 36 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 9 тонн угля одному человеку», — рассказали в письме жители поселка.

Месяц назад в поселке провели собрание с присутствием представителей районной администрации, которые пытались успокоить граждан и объяснить, откуда взялись такие цифры в квитанции. Новая стоимость была экономически обоснована и одобрена депутатами, а у прокуратуры нет никаких претензий.

«Пусть бы подняли на 5−10%, но не на 33%! Раз местные власти помочь не могут, придется обращаться в приемную Владимира Путина», — заявили сельчане.

Недовольство по тому же поводу ранее высказали жители Белокурихи. С 1 июля цена на тепло там поднялась сразу на 10,7%.

В Барнауле же с 1 августа тарифы на тепловую энергию и горячую воду для большинства жителей понизились.