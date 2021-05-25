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Экономика

Технику заставят гораздо дольше работать в России. Будет «звонить и морозить» как в Европе

В России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые должны увеличить срок ее службы до десяти лет, пишет РБК.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Минпромторгу и Минэкономразвития поручили проработать внедрение европейских техрегламентов для производителей электроники.

Речь идет о крупной и мелкой технике — от стиральных машин до ноутбуков и смартфонов. Цель — продлить срок использования в России.

«Доступный ремонт должен стать альтернативой попаданию техники на свалку <…> Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение семи-десяти лет», — отмечает издание.

Ноутбук. Смартфон.
Ноутбук. Смартфон.
СС0

В Евросоюзе соответствующие техрегламенты приняли в октябре 2019 года, а в силу они вступили в марте 2021 года.

Таким образом, жители Европы получили право на ремонт техники, вместо, по сути, принудительной покупки новой.

Глава Минприроды Александр Козлов, ставший автором инициативы, предложил распространить такое право и на россиян.

«Нормативное закрепление продления срока службы товаров сокращает количество электронного мусора, образовывающегося ежегодно», — объяснил министр.

Кстати, в начале 2021 года россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных и посудомоечных машин и прочей техники для дома.

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