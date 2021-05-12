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Потребитель

Россияне бросились скупать крупную бытовую технику

Продажи крупной бытовой техники в России в январе-марте впервые обошли показатели докризисного 2014 года, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

Россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных и посудомоечных машин, прочей техники для дома и кухни на 76,3 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

Тенденция обусловлена переходом россиян на работу из дома и ростом ипотечного кредитования, считают ритейлеры и эксперты.

При этом производители техники уточняют, что идет перераспределение долей рынка между игроками, общий рост может быть менее существенным, а вскоре на него начнет давить почти неизбежный рост цен.

Ранее участники российского рынка электроники прогнозировали, что со II квартала текущего года продукция начнет поступать на полки магазинов с увеличением стоимости на 10−20% на фоне подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что траты россиян на электронику и бытовую технику подскочили в январе 2021 года на 70% в годовом сопоставлении, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

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