Телеведущая призвала выплатить всем мамам по 30 тысяч

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребенка или нет», — заявила Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.