Телеведущая призвала выплатить всем мамам по 30 тысяч

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребенка или нет», — заявила Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.
Отметим, телеведущая является секретарем президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике.
По ее словам, если женщина рожает троих детей, то теряет 10 лет трудового стажа и определенный доход, пишет ura.ru.
Ранее коммунисты внесли законопроект в Госдуму об индексации пенсий работающим пенсионерам.