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Экономика

Телеведущая призвала выплатить всем мамам по 30 тысяч

В России необходимо ввести «материнскую зарплату», размер которой будет составлять около двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), заявила ведущая Первого канала Марина Ким.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребенка или нет», — заявила Ким в ходе дебатов на телеканале ОТР.

Отметим, телеведущая является секретарем президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике.

По ее словам, если женщина рожает троих детей, то теряет 10 лет трудового стажа и определенный доход, пишет ura.ru.

Ранее коммунисты внесли законопроект в Госдуму об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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