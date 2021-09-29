Тема № 1. Алтайские профсоюзы будут добиваться повышения минимальной зарплаты

Алтайский краевой союз профсоюзных организаций представил свои предложения к проекту регионального соглашения о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022−2024 годы. Они преследуют главную цель: зарплата должна быть не только достойной, но и выплачиваться в полном объеме в установленные сроки.

В преддверии Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд», который проводится уже 14 лет в большинстве стран мира, алтайские профсоюзы провели заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Председатель организации Иван Панов обратил внимание руководства края на то, что по-прежнему актуальны проблемы повышения качества жизни и обеспечения безопасного труда, достойной заработной платы, снижения социального неравенства.

«Сегодня есть вопросы по реализации принятых решений краевой трехсторонней комиссии на уровне муниципалитетов. В ближайшее время буду принимать участие в работе комиссий в муниципальных образованиях края. Уровень оплаты труда — это тема № 1 для нашего региона. В рамках комиссии объявил о начале переговоров по соглашению о минимальной заработной плате. Передали свои предложения социальным партнерам и надеемся, что переговорный процесс будет продуктивным», — цитирует Панова сайт крайсовпрофа.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Алтайском крае составила 31 489 рублей. Реальная заработная плата с учетом инфляции возросла на 2,2%.