Тендер на новый спорткомплекс в Барнауле выиграл автор ремонта «Дворца спорта», но его отменила ФАС

Подписание контракта с победителем конкурса по строительству четырехэтажного спорткомплекса на пр. Ленина, 121 приостановлено из-за жалоб в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве, следует из публикации на сайте госзакупок. Победителем же признана барнаульская компания «Арена».

Игровой зал с бассейном

В сентябре финансовый университет при правительстве РФ объявил аукцион на строительство в Барнауле на пр. Ленина, 121 четырехэтажного спорткомплекса с универсальным игровым залом и бассейном. Начальная цена контракта — 326,3 млн рублей.

Аукцион состоялся, в нем был всего один участник — барнаульская фирма «Арена» Михаила Дроздова (построила дворец «Динамо» и отремонтировала «Дворец спорта»). Комиссия по рассмотрению заявок приняла решение заключить с ней договор на строительство.

Однако четыре фирмы подали жалобы в управление ФАС Москвы. Все четыре жалобы рассмотрены. Из материалов госзакупки следует, что определение поставщика — в части заключения с ним контракта — приостановлено.

Скан с сайта госзакупок. Скан с сайта госзакупок.

На что жаловались

Екатеринбургская фирма «АтлантикПро» (частый податель жалоб на проведение аукционов) полагала, что заказчик — финансовый университет- составил аукционную документацию с явными нарушениями законодательства в сфере госзакупок. Она имеет признаки ограничения конкуренции.

В целом решения ФАС такие: две жалобы обоснованные, две частично обоснованныеПротоколы подведения итогов и рассмотрения заявок на участие ФАС потребовала отменить, о чем и уведомить участников аукциона. В дальнейшем заказчик должен исправить нарушения и объявить новый аукцион.