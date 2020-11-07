Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 8°C
Экономика

Тендер на новый спорткомплекс в Барнауле выиграл автор ремонта «Дворца спорта», но его отменила ФАС

Подписание контракта с победителем конкурса по строительству четырехэтажного спорткомплекса на пр. Ленина, 121 приостановлено из-за жалоб в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве, следует из публикации на сайте госзакупок. Победителем же признана барнаульская компания «Арена».

Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

Игровой зал с бассейном

В сентябре финансовый университет при правительстве РФ объявил аукцион на строительство в Барнауле на пр. Ленина, 121 четырехэтажного спорткомплекса с универсальным игровым залом и бассейном. Начальная цена контракта — 326,3 млн рублей.

Аукцион состоялся, в нем был всего один участник — барнаульская фирма «Арена» Михаила Дроздова (построила дворец «Динамо» и отремонтировала «Дворец спорта»). Комиссия по рассмотрению заявок приняла решение заключить с ней договор на строительство.

Однако четыре фирмы подали жалобы в управление ФАС Москвы. Все четыре жалобы рассмотрены. Из материалов госзакупки следует, что определение поставщика — в части заключения с ним контракта — приостановлено.

Скан с сайта госзакупок.
Скан с сайта госзакупок.
Скан с сайта госзакупок.

На что жаловались

Екатеринбургская фирма «АтлантикПро» (частый податель жалоб на проведение аукционов) полагала, что заказчик — финансовый университет- составил аукционную документацию с явными нарушениями законодательства в сфере госзакупок. Она имеет признаки ограничения конкуренции.

В целом решения ФАС такие: две жалобы обоснованные, две частично обоснованныеПротоколы подведения итогов и рассмотрения заявок на участие ФАС потребовала отменить, о чем и уведомить участников аукциона. В дальнейшем заказчик должен исправить нарушения и объявить новый аукцион.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость