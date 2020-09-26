В Барнауле университет построит спорткомплекс с игровым залом и бассейном за 300 млн рублей

Финансовый университет при правительстве России объявил электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство в Барнауле спорткомплекса. Начальная цена контракта — 326,3 млн рублей. Площадка для строительства выбрана относительно удачно — по крайней мере, зеленых насаждений там почти нет.

Баскетбол+волейбол и плавание

Четырехэтажное здание спорткомплекса будет расположено на пр. Ленина, 121 (через дорогу от бывшего Дома быта, а теперь здания «Альфа-банка») на участке площадью 5,3 тыс. кв. метров.

На первом этаже предполагается установить зону тренажеров на 18 человек в час, четыре стола для настольного тенниса, зал для шимнастики и «элементы ходьбы» (так в проектной документации).

Бассейн на 16 дорожек также предполагается построить на первом этаже.

Универсальный спортзал на втором этаже предусматривает возможность баскетбольных и волейбольных тренировок и соревнований.

Выбор места

Строительство предусматривает снос немногочисленных сооружений на участке. Судя по всему, зеленых насаждений там почти нет — пока крайней мере, на их снос предусмотрено всего около 500 рублей.

Спорткомплекс на пр. Ленина , 121. Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

Правда, подписчики паблика «Барнаул 22″, обсуждая публикацию одного из местных сайтов, к выбору места отнеслись все же не очень позитивно."А то на новом рынке пробок мало», — сказал один из них.

Надо сказать, что градостроительный совет Барнаула утвердил эскизный проект спорткомплекса финансового университета еще в октябре 2019 года, но порекомендовал внести некоторые изменения.

И вот теперь вуз ищет подрядчика. Заявки на аукцион принимаются до 30 сентября. Завершить строительство надо к 31 декабря 2021 года.

Ранее Altapress.ru рассказывал, что в Индустриальном районе Барнаула планируется построить на условиях концессии двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для смешанных единоборств.