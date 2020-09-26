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Недвижимость

В Барнауле университет построит спорткомплекс с игровым залом и бассейном за 300 млн рублей

Финансовый университет при правительстве России объявил электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство в Барнауле спорткомплекса. Начальная цена контракта — 326,3 млн рублей. Площадка для строительства выбрана относительно удачно — по крайней мере, зеленых насаждений там почти нет.

Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

Баскетбол+волейбол и плавание

Четырехэтажное здание спорткомплекса будет расположено на пр. Ленина, 121 (через дорогу от бывшего Дома быта, а теперь здания «Альфа-банка») на участке площадью 5,3 тыс. кв. метров.

На первом этаже предполагается установить зону тренажеров на 18 человек в час, четыре стола для настольного тенниса, зал для шимнастики и «элементы ходьбы» (так в проектной документации).

Бассейн на 16 дорожек также предполагается построить на первом этаже.

Универсальный спортзал на втором этаже предусматривает возможность баскетбольных и волейбольных тренировок и соревнований.

Выбор места

Строительство предусматривает снос немногочисленных сооружений на участке. Судя по всему, зеленых насаждений там почти нет — пока крайней мере, на их снос предусмотрено всего около 500 рублей.

Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Спорткомплекс на пр. Ленина, 121.
Градсовет Барнаула. Конкурсная документация.

Правда, подписчики паблика «Барнаул 22″, обсуждая публикацию одного из местных сайтов, к выбору места отнеслись все же не очень позитивно."А то на новом рынке пробок мало», — сказал один из них.

Надо сказать, что градостроительный совет Барнаула утвердил эскизный проект спорткомплекса финансового университета еще в октябре 2019 года, но порекомендовал внести некоторые изменения.

И вот теперь вуз ищет подрядчика. Заявки на аукцион принимаются до 30 сентября. Завершить строительство надо к 31 декабря 2021 года.

Ранее Altapress.ru рассказывал, что в Индустриальном районе Барнаула планируется построить на условиях концессии двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для смешанных единоборств.

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