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20 апреля 14°C

В Барнауле будут строить ФОК для смешанных единоборств на условиях концессии

В Индустриальном районе Барнаула планируется построить на условиях концессии двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для смешанных единоборств. Как стало известно altapress.ru​, в строительство вложится как муниципалитет, так и частный инвестор. Частник в дальнейшем и будет его содержать — такие условия стороны намерены прописать в концессионном соглашении с муниципалитетом.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
www.duma-barnaul.ru

На пустыре, где нет зелени

О том, что на пустыре на ул. Взлетной, 2в будет строиться ФОК для смешанных единоборств, стало известно еще в начале года — проект обсудили на градостроительном совете, сообщал портал Политсиб.ру.

В ходе презентации проекта особо подчеркнули ](вспоминая, очевидно, протесты против строительства в парке им. Ленина другого ФОКа): на этой площадке нет зеленых насаждений — только сорняки.

Тогда же стал известен и общий вид комплекса, и его «внутренне содержание». Это будет двухэтажное здание, в нем — спортзал с кроссфитом, татами и борцовским ковром. Предусмотрен также административно-бытовой комплекс с раздевалками, кабинетами для тренеров и встреч.

Рассчитан ФОК на одновременное занятие 65 человек. Заказчик и инвестор строительства ФОКа смешанных единоборств — Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов и депутат гордумы.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
www. duma-barnaul.ru

Концессия на 15 лет

И вот теперь стали известны некоторые подробности реализации проекта — их озвучили 15 апреля на заседании Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе Барнаула.

По предварительной оценке, строительство комплекса обойдется в 45−50 млн рублей, 40% вложит муниципалитет, 60% - частный инвестор, рассказал altapress.ru депутат БГД Юрий Ряполов.

Объект будет принадлежать муниципалитету и передан в концессию частному инвестору предположительно на 15 лет.

Содержание здания возьмет на себя именно частник, его вложения на эти цели оцениваются в 60 млн рублей в течение всего срока концессии. По словам Юрия Ряполова, в концессионном соглашении, которое пока не утверждено, предполагается определить количество бесплатных мест для горожан.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в.
www. duma-barnaul.ru

Отработка пилотного проекта

Юрия Ряполов считает важным отработать пилотную схему муниципально-частного партнерства на этом объекте — с тем, чтобы применять его в Барнауле в дальнейшем, привлекая к строительству социальных объектов частные инвестиции.

«Данное муниципально-частное партнерство станет первой концессией в Барнауле в области спорта, и, возможно, первой концессией в России именно по смешанным единоборствам, говорится в сообщении пресс-центра БГД.

Сроки реализации проекта пока не называются.

ФОК для единоборств на ул. Солнечная Поляна, 88.
ФОК для единоборств на ул. Солнечная Поляна, 88.
Facebook Евгения Носенко.

Второй ФОК единоборств

Надо сказать, что это не единственный ФОК единоборств, который предполагалось построить в Индустриальном районее. Еще один планировали возвести на участке площадью 1 га по адресу ул. Солнечная поляна, 88 — недалеко от «Карандин-Арены"-"Динамо».

Его проект, одобренный на градсовете в феврале, тогда же опубликовал на своей страничке в Facebook депутат БГД Евгений Носенко.

Конструктивные особенности здания этого ФОКа расписаны в документации одного из тендеров, проводимых заказчиком — «Барнаулкапстроем».

Парковая застройка. В минспорта проигнорировали альтернативные варианты для ФОКа в Барнауле
Недвижимость

Этажей в нем предполагается три — два наземных и один подземный, следует из материалов конкурсной процедуры, опубликованной на сайте закупки.гов.ру.

Спортивные и тренажерные залы разместят на втором этаже, на первом же предусмотрены ресторан-бар на 90 мест, банный комплекс с бассейном на 50 мест и плавательный бассейн, а также помещения для торговли спорттоварами (566 кв. метров).

Проверка электросетей.
Проверка электросетей.
предоставлено БГЭС

Реализация этого проекта продвигается. В конце марта был определен подрядчик по проведению экспертизы проектной документации (экспертный центр «Аргос») и выполнению техприсоединения к электросетям («Энергия-Транзит») и сетям водоотведения («Росводоканал Барнаул»).

Источник финансирования этого ФОКа не называется. В документах госзакупки указано, что это внебюджетные средства.

Ранее власти города объяснили, что выбрали площадки для возведения двух других ФОКов — на ул. Сиреневой и Юрина. О том, что к их строительству могут быть привлечены средства частных инвесторов, не сообщалось — речь шла о чисто бюджетных проектах.

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