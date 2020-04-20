В Барнауле будут строить ФОК для смешанных единоборств на условиях концессии

В Индустриальном районе Барнаула планируется построить на условиях концессии двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для смешанных единоборств. Как стало известно altapress.ru​, в строительство вложится как муниципалитет, так и частный инвестор. Частник в дальнейшем и будет его содержать — такие условия стороны намерены прописать в концессионном соглашении с муниципалитетом.

На пустыре , где нет зелени

О том, что на пустыре на ул. Взлетной, 2в будет строиться ФОК для смешанных единоборств, стало известно еще в начале года — проект обсудили на градостроительном совете, сообщал портал Политсиб.ру.

В ходе презентации проекта особо подчеркнули ](вспоминая, очевидно, протесты против строительства в парке им. Ленина другого ФОКа): на этой площадке нет зеленых насаждений — только сорняки.

Тогда же стал известен и общий вид комплекса, и его «внутренне содержание». Это будет двухэтажное здание, в нем — спортзал с кроссфитом, татами и борцовским ковром. Предусмотрен также административно-бытовой комплекс с раздевалками, кабинетами для тренеров и встреч.

Рассчитан ФОК на одновременное занятие 65 человек. Заказчик и инвестор строительства ФОКа смешанных единоборств — Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов и депутат гордумы.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной , 2в. www. duma-barnaul.ru

Концессия на 15 лет

И вот теперь стали известны некоторые подробности реализации проекта — их озвучили 15 апреля на заседании Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе Барнаула.

По предварительной оценке, строительство комплекса обойдется в 45−50 млн рублей, 40% вложит муниципалитет, 60% - частный инвестор, рассказал altapress.ru депутат БГД Юрий Ряполов.

Объект будет принадлежать муниципалитету и передан в концессию частному инвестору предположительно на 15 лет.

Содержание здания возьмет на себя именно частник, его вложения на эти цели оцениваются в 60 млн рублей в течение всего срока концессии. По словам Юрия Ряполова, в концессионном соглашении, которое пока не утверждено, предполагается определить количество бесплатных мест для горожан.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной , 2в. www. duma-barnaul.ru

Отработка пилотного проекта

Юрия Ряполов считает важным отработать пилотную схему муниципально-частного партнерства на этом объекте — с тем, чтобы применять его в Барнауле в дальнейшем, привлекая к строительству социальных объектов частные инвестиции.

«Данное муниципально-частное партнерство станет первой концессией в Барнауле в области спорта, и, возможно, первой концессией в России именно по смешанным единоборствам, говорится в сообщении пресс-центра БГД.

Сроки реализации проекта пока не называются.

ФОК для единоборств на ул. Солнечная Поляна , 88. Facebook Евгения Носенко.

Второй ФОК единоборств

Надо сказать, что это не единственный ФОК единоборств, который предполагалось построить в Индустриальном районее. Еще один планировали возвести на участке площадью 1 га по адресу ул. Солнечная поляна, 88 — недалеко от «Карандин-Арены"-"Динамо».

Его проект, одобренный на градсовете в феврале, тогда же опубликовал на своей страничке в Facebook депутат БГД Евгений Носенко.

Конструктивные особенности здания этого ФОКа расписаны в документации одного из тендеров, проводимых заказчиком — «Барнаулкапстроем».

Этажей в нем предполагается три — два наземных и один подземный, следует из материалов конкурсной процедуры, опубликованной на сайте закупки.гов.ру.

Спортивные и тренажерные залы разместят на втором этаже, на первом же предусмотрены ресторан-бар на 90 мест, банный комплекс с бассейном на 50 мест и плавательный бассейн, а также помещения для торговли спорттоварами (566 кв. метров).

Проверка электросетей. предоставлено БГЭС

Реализация этого проекта продвигается. В конце марта был определен подрядчик по проведению экспертизы проектной документации (экспертный центр «Аргос») и выполнению техприсоединения к электросетям («Энергия-Транзит») и сетям водоотведения («Росводоканал Барнаул»).

Источник финансирования этого ФОКа не называется. В документах госзакупки указано, что это внебюджетные средства.

Ранее власти города объяснили, что выбрали площадки для возведения двух других ФОКов — на ул. Сиреневой и Юрина. О том, что к их строительству могут быть привлечены средства частных инвесторов, не сообщалось — речь шла о чисто бюджетных проектах.