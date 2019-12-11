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11 декабря -5°C

Парковая застройка. В минспорта проигнорировали альтернативные варианты для ФОКа в Барнауле

Члены градостроительного совета Барнаула предлагали альтернативные места для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса вместо парка им. Ленина. Об этом заявил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов. В министерстве спорта на предложение не отреагировали, пишет «Банкфакс».

Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Евгений Носенко.

Члены градсовета предложили участки, не занятые зелеными насаждениями. Например, территория среди жилой застройки, в квартале, ограниченном улицами Малахова, Антона Петрова, Островского и Новгородской. У этой земли есть собственник и он готов вести переговоры, сказал Аристов.

«Если же судить по словам министра спорта региона Алексея Перфильева, также приехавшего на встречу с журналистами, то его ведомство не настроено менять свои планы, хотя и демонстрирует готовность к диалогу», — добавляет издание.

Перфильев отметил, что территория парка давно требует благоустройства, а ФОК эту проблему мог бы частично решить и вернуть жизнь на пустырь.

Член градсовета Алексей Квасов уверен, что, если северную часть парка займут спортивные сооружения, передвигаться там будет очень сложно, так как территория таких объектов зачастую огорожена заборами.

Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Евгений Носенко.

По его мнению, плотность застройки в этой части города сильно увеличилась, и парк стал куда более необходим, чем спортивный комплекс.

Ранее altapress.ru писал, что градостроительный совет не разрешил застройщику возводить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в парке им. Ленина на ул. Антона Петрова (недалеко от «Лесной Сказки»). Сначала необходимо узнать мнение общественности, посчитали в мэрии.

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