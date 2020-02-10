В Барнауле определились с местами для двух ФОКов

В выходные и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк с коллегами, депутатами и общественниками посмотрел места, где планируют построить физкультурно-оздоровительные комплексы.

На пустыре

Один из ФОКов появится на пустыре на ул. Сиреневой, где, по мнению Франка, строительство комплекса будет «актуально и целесообразно».

Кроме того, в 2020 году построят дорогу на ул. Сиреневой от Взлетной до Балтийской.

«В следующем завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале 2009 предусмотрено строительство 13 жилых домов, 9 из которых уже построены, детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона», — сообщил замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Чиновники обсудили место под ФОК. Ярослав Махначев / barnaul.org

В границах квартала Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти, пришли к мнению чиновники.

На стадионе

Другой построят на стадионе «Лабиринт» на ул. Юрина, 127.

Где — неизвестно

Место под третий, самый обсуждаемый ФОК, еще не нашли. Место под него сейчас обсуждается, говорят в мэрии.

Ранее altapress.ru писал, что скорее всего, его перенесут в спальный район города. Изначально строительство предполагалось на территории парка им. Ленина.

Когда построят ФОКи

В 2020 году на два объекта сделают проектно-сметную документацию. Строительство запланировано на 2021−2022 годы, ввод в эксплуатацию — в 2023 году.

Третий объект должен появиться в 2024 году.

На строительство каждого объекта будет направлено около 140 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 125 млн рублей.