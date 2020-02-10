В Барнауле определились с местами для двух ФОКов

На пустыре
Один из ФОКов появится на пустыре на ул. Сиреневой, где, по мнению Франка, строительство комплекса будет «актуально и целесообразно».
Кроме того, в 2020 году построят дорогу на ул. Сиреневой от Взлетной до Балтийской.
«В следующем завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале 2009 предусмотрено строительство 13 жилых домов, 9 из которых уже построены, детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона», — сообщил замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.
В границах квартала Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти, пришли к мнению чиновники.
На стадионе
Другой построят на стадионе «Лабиринт» на ул. Юрина, 127.
Где — неизвестно
Место под третий, самый обсуждаемый ФОК, еще не нашли. Место под него сейчас обсуждается, говорят в мэрии.
Ранее altapress.ru писал, что скорее всего, его перенесут в спальный район города. Изначально строительство предполагалось на территории парка им. Ленина.
Когда построят ФОКи
В 2020 году на два объекта сделают проектно-сметную документацию. Строительство запланировано на 2021−2022 годы, ввод в эксплуатацию — в 2023 году.
Третий объект должен появиться в 2024 году.
На строительство каждого объекта будет направлено около 140 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 125 млн рублей.