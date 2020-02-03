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3 февраля -23°C

Стало известно, будут ли строить ФОК в барнаульском парке имени Ленина

Спортивно-оздоровительный комплекс для единоборств, который изначально планировалось возвести на территории барнаульского парка им. Ленина, скорее всего, перенесут в спальный район города.

Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Евгений Носенко.

Как стало известно altapress.ru, ФОК планируется построить рядом с кварталом 2009, где имеется для этого подходящий земельный участок. Располагаться новый объект будет по адресу Сиреневая, 52.

Ранее министр спорта Алексей Перфильев на заседании общественного совета при минприроды Алтайского края сообщил, что в случае застройки части парка имени Ленина он сможет отвечать только за благоустройство территории самого ФОКа.

На развитие всего парка, которому требуется более детальная программа реновации, у спортведомства нет ни средств, ни полномочий.

В перспективе минспорт планирует согласовать с мэрией Барнаула еще несколько участков под строительство спортивных комплексов.

Почему возник конфликт

Напомним, жаркая дискуссия вокруг территории парка Ленина развернулась в конце прошлого года, когда стало известно, что минспорт планирует возвести здесь новый спортивный объект. Площадь застройки должна была составить 0,8 га из 16 имеющихся.

Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Проект ФОКа в парке им. Ленина.
Евгений Носенко.

При этом под сруб шло 356 деревьев, которые в ведомстве обещали заменить новыми насаждениями. Часть общественности выступило против ФОКа, часть — за, считая его единственной возможность для развития территории.

Строительство спорткомплекса должно начаться в январе 2021 года.

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