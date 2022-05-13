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Экономика

100 тысяч хакеров обрушились кибервойной на Россию

С конца февраля России объявлена масштабная кибервойна, в которой участвуют по меньшей мере 100 тыс. хакеров, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

«С момента начала спецоперации Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров», — цитирует заявление Кузнецова РБК.

По словам зампреда Сбербанка, на финансовую организацию ежедневно совершается несколько десятков DDoS-атак, пишет bfm.ru. Одна из наиболее масштабных из них зафиксирована 6 мая.

В тот день на «Сбер» обрушили вредоносный трафик, сгенерированный botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Мощность атаки достигала порядка 400 Gbps.

Станислав Кузнецов подчеркнул — нападение хакеров было успешно отражено. Кибератака никак не повлияла на доступность ресурсов банка.

Ранее россияне бросились изучать странные устройства, которые спрятаны в супермаркетах.

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