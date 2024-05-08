Тысячи тонн забытого на временных площадках мусора суд направил в протестовавшие районы Алтая

Арендатор и Шредингер
Протесты жителей против ввоза «чужого» мусора в Усть-Калманке в Романово достигли пика в первой половине 2023 года. Активисты заявляли, что «своих» отходов им вполне достаточно, и не понимали, зачем его привозить из других районов, где есть свои свалки (подробнее – здесь).
В Усть-Калманке предрекали экологическую катастрофу. В Романово же объясняли: их полигон – это обычная неогороженная свалка, у которой даже нет эксплуатирующей организации. За год существенных изменений в мусорной инфраструктуре районов так и не произошло.
Работу Усть-Калманского полигона, которую намеревались прекратить к 2023 году, продлили до конца 2025-го. На объекте в Романово появилась траншея и небольшой защитный вал, чего, в частности, добивался прокурор. Правда, это вовсе не мешает мусору по-прежнему разлетаться по окрестным полям.
«Сейчас у полигона в Романово официально есть арендатор - фирма «Мега-рециклинг», она фигурирует в госреестре. Но это какой-то арендатор Шредингера: он есть, но одновременно его нет - следы его пребывания на полигоне трудно обнаружить», - сказал один из местных жителей, предоставивший нам свежие фото романовского полигона.
Протесты и схема
Меж тем после начала мусорной реформы, с 2019 года, захоранивать отходы надо только на полигонах, включенные в госреестр. Об этом говорит и территориальная схема обращения с отходами, утвержденная приказом минприроды края в 2021 году.
Реестровых полигонов в Алтайском крае 16, рассказывали в минприроды в ноябре 2023 года. В Алейской мусорной зоне – только один на все 10 муниципалитетов: в Романово.
Плюс полигон в Усть-Калманке, который разрешили эксплуатировать по отдельному приказу минприроды края и куда тоже можно везти отходы Алейской зоны.
А территориальную схему обязаны соблюдать все регоператоры - они обязались это делать, заключая соглашение с минстроем о начале работы. Хотят этого жители или нет.
Алейская мусорная зона охватывает девять районов: Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский и Шипуновский, а также Алейск.
Временные и постоянные
Однако регоператоры Алейской зоны (и их подрядчики) свозили мусор на площадки временного накопления, где отходам разрешено находиться максимум 11 месяцев. И не везли его ни в Романово, ни в Усть-Калманку.
Позже, уже на суде, они отчасти объяснят это тем, что полигон в Усть-Калманке просто отказывался принимать отходы.
В итоге экс-регоператор «Спецобслуживание-Центральное» оставил на временных площадках 15,1 тыс. тонн, «Линетт» - 22,7 тыс., «Экостар» - 6,4 тыс., подсчитали в минстрое края по отчетным формам, которые сами же регоператоры сдавали в министерство. С этим безобразием решили разобраться в суде.
«Бывшие» и суды
Минстрой подал на «бывших» в суд, чтобы заставить их выполнить прежние обязательства.
Оснований три: за вывоз отвечает регоператор, соблюдать терсхему он обязан, а перевозка и захоронение отходов на полигонах ему оплачена – расходы на это включены в тариф. И вот ведомство достигло первых успехов.
Фирма «Линетт» должна отвезти забытые ею (и оплаченные клиентами) 22,7 тыс. тонн на полигоны в Романово и Усть-Калманке. При этом остаточная вместимость последнего, согласно сведениям минприроды, лишь 6,4 тыс. тонн.
«Спецобслуживание-Центральное» обязали вывезти отходы (15,1 тыс. тонн) на полигон в Романово. Это решение в силу не вступило, жалобу администрации Романовского района суд рассмотрит 14 мая. Суды по «Экостару» все еще продолжаются.
«Бывшие» и реальность
Между тем, исполнить решения судов будет непросто. Затраты на перевозку – самая существенная часть тарифа, по которому клиенты оплачивают вывоз ТКО: по данным общественника Сергея Тастана, до 70%. Деньги эти уже получены регоператорами и, вероятно, потрачены.
А вот нынешнее финансовое состояние экс-регоператоров плачевное. Фирма «Линетт», например, на суде заявила, что проходит процедуру банкротства и возможности содержать в штате людей и арендовать транспорт у нее нет. И вообще нет каких-либо ресурсов для коммерческой деятельности, так что решение суда не исполнимо.
Сходные доводы привело на судах и «Спецобслуживание-Центральное». Фирма эта не банкротится, но деятельность ее в 2023 году была убыточной, в штате указан лишь один человек, а ее долг кредиторам составлял 87 млн рублей при всей годовой выручке 3,5 млн, сообщает Rusprofile.ru.
Финансовое состояние фирмы «Экостар» за 2023 год не опубликована, однако известно, что в конце 2023 года ее лишили статуса регоператора еще и по Славгородской зоне, и, значит, объем выручки у нее сократился.
Посмотрим, удастся ли властям заставить экс-регоператоров найти деньги на тысячи тонн забытого мусора. Чтобы вывезти такой объем, надо задействовать около 8 тыс. «КамАЗов».
Хроника смены регоператоров в Алейской зоне
- Бийская фирма «Спецобслуживание-Центральное» стартовала вместе с реформой - 1 января 2019 года. Финишировала 30 августа 2021 года.
- После нее в сентябре 2021 года на вахту заступила рубцовская фирма «Экостар», но 9 декабря того же года ее лишили статуса регоператора за нарушения в ходе работы.
- Новосибирская фирма «Линетт» была регоператором в Алейской зоне с 20 декабря 2021 года по 1 декабря 2022-го.
- В настоящий момент регоператор – зарегистрированная в Омске фирма «Экотранс».
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