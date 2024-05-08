Тысячи тонн забытого на временных площадках мусора суд направил в протестовавшие районы Алтая

На полигоны алтайских райцентров Романово и Усть-Калманка должно быть вывезено 38 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), накопившихся на временных площадках в ряде муниципалитетов Алейской мусорной зоны. Такое решение вынес арбитражный суд. Но оно вряд ли понравится жителям обоих райцентров, год назад протестовавших против ввоза на их свалки «чужого» мусора. Впрочем, к их радости, добиться исполнения будет непросто: транспортировкой отходов надлежит заняться бывшим региональным операторам, а их финансы, что называется, поют романсы.

Арендатор и Шредингер

Протесты жителей против ввоза «чужого» мусора в Усть-Калманке в Романово достигли пика в первой половине 2023 года. Активисты заявляли, что «своих» отходов им вполне достаточно, и не понимали, зачем его привозить из других районов, где есть свои свалки (подробнее – здесь).

В Усть-Калманке предрекали экологическую катастрофу. В Романово же объясняли: их полигон – это обычная неогороженная свалка, у которой даже нет эксплуатирующей организации. За год существенных изменений в мусорной инфраструктуре районов так и не произошло.

Работу Усть-Калманского полигона, которую намеревались прекратить к 2023 году, продлили до конца 2025-го. На объекте в Романово появилась траншея и небольшой защитный вал, чего, в частности, добивался прокурор. Правда, это вовсе не мешает мусору по-прежнему разлетаться по окрестным полям.

Полигон в Романово, расположенный в 1 км от райцентра. altapress.ru

«Сейчас у полигона в Романово официально есть арендатор - фирма «Мега-рециклинг», она фигурирует в госреестре. Но это какой-то арендатор Шредингера: он есть, но одновременно его нет - следы его пребывания на полигоне трудно обнаружить», - сказал один из местных жителей, предоставивший нам свежие фото романовского полигона.

Протесты и схема

Меж тем после начала мусорной реформы, с 2019 года, захоранивать отходы надо только на полигонах, включенные в госреестр. Об этом говорит и территориальная схема обращения с отходами, утвержденная приказом минприроды края в 2021 году.

Реестровых полигонов в Алтайском крае 16, рассказывали в минприроды в ноябре 2023 года. В Алейской мусорной зоне – только один на все 10 муниципалитетов: в Романово.

Плюс полигон в Усть-Калманке, который разрешили эксплуатировать по отдельному приказу минприроды края и куда тоже можно везти отходы Алейской зоны.

А территориальную схему обязаны соблюдать все регоператоры - они обязались это делать, заключая соглашение с минстроем о начале работы. Хотят этого жители или нет.

Алейская мусорная зона охватывает девять районов: Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский и Шипуновский, а также Алейск.

Временные и постоянные

Однако регоператоры Алейской зоны (и их подрядчики) свозили мусор на площадки временного накопления, где отходам разрешено находиться максимум 11 месяцев. И не везли его ни в Романово, ни в Усть-Калманку.

Мусорные зоны в Алтайском крае. Терсхема размещения отходов в АК.

Позже, уже на суде, они отчасти объяснят это тем, что полигон в Усть-Калманке просто отказывался принимать отходы.

В итоге экс-регоператор «Спецобслуживание-Центральное» оставил на временных площадках 15,1 тыс. тонн, «Линетт» - 22,7 тыс., «Экостар» - 6,4 тыс., подсчитали в минстрое края по отчетным формам, которые сами же регоператоры сдавали в министерство. С этим безобразием решили разобраться в суде.

«Бывшие» и суды

Минстрой подал на «бывших» в суд, чтобы заставить их выполнить прежние обязательства.

Оснований три: за вывоз отвечает регоператор, соблюдать терсхему он обязан, а перевозка и захоронение отходов на полигонах ему оплачена – расходы на это включены в тариф. И вот ведомство достигло первых успехов.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Фирма «Линетт» должна отвезти забытые ею (и оплаченные клиентами) 22,7 тыс. тонн на полигоны в Романово и Усть-Калманке. При этом остаточная вместимость последнего, согласно сведениям минприроды, лишь 6,4 тыс. тонн.

«Спецобслуживание-Центральное» обязали вывезти отходы (15,1 тыс. тонн) на полигон в Романово. Это решение в силу не вступило, жалобу администрации Романовского района суд рассмотрит 14 мая. Суды по «Экостару» все еще продолжаются.

«Бывшие» и реальность

Между тем, исполнить решения судов будет непросто. Затраты на перевозку – самая существенная часть тарифа, по которому клиенты оплачивают вывоз ТКО: по данным общественника Сергея Тастана, до 70%. Деньги эти уже получены регоператорами и, вероятно, потрачены.

Усть-Калманка. ВКонтакте/Усть-Калманка_Барахолка

А вот нынешнее финансовое состояние экс-регоператоров плачевное. Фирма «Линетт», например, на суде заявила, что проходит процедуру банкротства и возможности содержать в штате людей и арендовать транспорт у нее нет. И вообще нет каких-либо ресурсов для коммерческой деятельности, так что решение суда не исполнимо.

Сходные доводы привело на судах и «Спецобслуживание-Центральное». Фирма эта не банкротится, но деятельность ее в 2023 году была убыточной, в штате указан лишь один человек, а ее долг кредиторам составлял 87 млн рублей при всей годовой выручке 3,5 млн, сообщает Rusprofile.ru.

Финансовое состояние фирмы «Экостар» за 2023 год не опубликована, однако известно, что в конце 2023 года ее лишили статуса регоператора еще и по Славгородской зоне, и, значит, объем выручки у нее сократился.

Вывоз мусора. sgd22.ru

Посмотрим, удастся ли властям заставить экс-регоператоров найти деньги на тысячи тонн забытого мусора. Чтобы вывезти такой объем, надо задействовать около 8 тыс. «КамАЗов».

Хроника смены регоператоров в Алейской зоне Бийская фирма «Спецобслуживание-Центральное» стартовала вместе с реформой - 1 января 2019 года. Финишировала 30 августа 2021 года.

После нее в сентябре 2021 года на вахту заступила рубцовская фирма «Экостар», но 9 декабря того же года ее лишили статуса регоператора за нарушения в ходе работы.

Новосибирская фирма «Линетт» была регоператором в Алейской зоне с 20 декабря 2021 года по 1 декабря 2022-го.

В настоящий момент регоператор – зарегистрированная в Омске фирма «Экотранс».

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