22 января
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Экономика

То дорожает, то дешевеет. Топ-10 товаров в России, которые изменились в цене за 2022 год

Наибольший рост цен зафиксировали на поездки за рубеж, йод и средства гигиены, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Касса. Торговля.
Касса. Торговля.
CC0

Так, по данным ведомства, резко подешевел «борщевой набор» и товары для строительства.

Сильнее всего в 2022 году вырос в цене йод. По сравнению с декабрем 2021 стоимость йода в России в декабре 2022 года увеличились на 55,2%.

Значительно выросли цены и на туристические услуги: поездка в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), на отдых в Турцию — на 118,6%, а в ОАЭ — на 73,6%.

Десятку наиболее подорожавших товаров составили:

  • йод (+55,2%);
  • спички (50,8%);
  • туалетное мыло (44,2%);
  • женские прокладки (43,5%);
  • новый легковой автомобиль (39,1%);
  • дезодорант (38,8%);
  • маргарин (38,5%);
  • хозяйственное мыло (37,8%);
  • шампунь (36,9%);
  • зубная паста (36,6%).

Упали в цене такие товары, как белокочанная капуста — на 53%, газовое моторное топливо — на 35%, а также поездки в некоторые страны Средней Азии — на 14,2%.

Ранее стало известно, насколько подорожал минимальный набор продуктов в последний месяц 2022 года.

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