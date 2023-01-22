То дорожает, то дешевеет. Топ-10 товаров в России, которые изменились в цене за 2022 год

Так, по данным ведомства, резко подешевел «борщевой набор» и товары для строительства.
Сильнее всего в 2022 году вырос в цене йод. По сравнению с декабрем 2021 стоимость йода в России в декабре 2022 года увеличились на 55,2%.
Значительно выросли цены и на туристические услуги: поездка в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), на отдых в Турцию — на 118,6%, а в ОАЭ — на 73,6%.
Десятку наиболее подорожавших товаров составили:
- йод (+55,2%);
- спички (50,8%);
- туалетное мыло (44,2%);
- женские прокладки (43,5%);
- новый легковой автомобиль (39,1%);
- дезодорант (38,8%);
- маргарин (38,5%);
- хозяйственное мыло (37,8%);
- шампунь (36,9%);
- зубная паста (36,6%).
Упали в цене такие товары, как белокочанная капуста — на 53%, газовое моторное топливо — на 35%, а также поездки в некоторые страны Средней Азии — на 14,2%.
Ранее стало известно, насколько подорожал минимальный набор продуктов в последний месяц 2022 года.
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