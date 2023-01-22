То дорожает, то дешевеет. Топ-10 товаров в России, которые изменились в цене за 2022 год

Наибольший рост цен зафиксировали на поездки за рубеж, йод и средства гигиены, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, по данным ведомства, резко подешевел «борщевой набор» и товары для строительства.

Сильнее всего в 2022 году вырос в цене йод. По сравнению с декабрем 2021 стоимость йода в России в декабре 2022 года увеличились на 55,2%.

Значительно выросли цены и на туристические услуги: поездка в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), на отдых в Турцию — на 118,6%, а в ОАЭ — на 73,6%.

Десятку наиболее подорожавших товаров составили:

йод ( +55,2%);

+55,2%); спички ( 50,8%);

50,8%); туалетное мыло ( 44,2%);

44,2%); женские прокладки ( 43,5%);

43,5%); новый легковой автомобиль ( 39,1%);

39,1%); дезодорант ( 38,8%);

38,8%); маргарин ( 38,5%);

38,5%); хозяйственное мыло ( 37,8%);

37,8%); шампунь ( 36,9%);

36,9%); зубная паста ( 36,6%).

Упали в цене такие товары, как белокочанная капуста — на 53%, газовое моторное топливо — на 35%, а также поездки в некоторые страны Средней Азии — на 14,2%.

Ранее стало известно, насколько подорожал минимальный набор продуктов в последний месяц 2022 года.