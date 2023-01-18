18 января
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Потребитель

Статистика: насколько подорожал минимальный набор продуктов в последний месяц 2022 года

Статистику изменения цен в потребительском секторе в декабре 2022 года представили в Новосибирскстате.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Так, в регионе по сравнению с декабрем 2021 года минимальный продуктовый набор подорожал почти на 220 рублей и составил 5 тыс. 578 рублей.

В эту сумму входит покупка хлеба, молока, мяса, яиц, сахара, рыбы, масла, овощей и фруктов.

По данным ведомства, по сравнению с декабрем 2022 года цены на потребительском рынке региона выросли на 0,9%, на продовольственные товары — на 0,6%.

Снижение цен пришлось на следующие продукты: сахар, соленая рыба, сырокопченая колбаса, орехи и майонез.

Ранее стало известно, что цены на социально значимые продукты питания снижаются в Алтайском крае.

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