Цены на социально значимые продукты питания снижаются в Алтайском крае

Из 24 социально значимых продуктов питания в Алтайском крае фиксируется снижение цен на 10. Об этом сообщают в Министерстве экономического развития.

В ноябре прирост цен к предыдущему месяцу составил 0,4%. С начала года цены увеличились на 11,6%. Инфляция в годовом выражении замедлилась на 0,7% и составила 112,7%.

По информации Минэкономразвития края, цены на продовольственные товары по сравнению с октябрем выросли на 0,7% за счет сезонного увеличения.

Снижение наблюдается на отдельные товары: крупа и бобовые (на 5,1%), сахар (на 7,7%), мука (на 5%), жиры и масло (на 2,8%) и макаронные изделия (на 2%).

Гречневая крупа, пшеничная мука, сахар, яблоки и подсолнечное масло стали дешевле всего. В Алтайском крае индекс потребительских цен на вышеназванные товары ниже, чем по России.

Индекс потребительских цен в Алтайском крае на все вышеназванные товары ниже, чем по России.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на кофе и чай.