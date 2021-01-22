«Точка творчества». Как алтайская художественная мастерская стала одним из лучших проектов социального предпринимательства

Организаторы рассказали о рубцовском проекте «Точка творчества», цель которого — развитие креативных способностей у детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Он стал победителем 2020 года в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере».

Искусство спокойствия

Александра Хусаинова, один из руководителей проекта «Точка творчества», считает, что рисование на воде и «Флюид арт» позволяют наиболее точно выразить человеку свои эмоции. А рисование на песке и гончарное ремесло — «умиротворить состояние». Всё это вы можете попробовать в мастерской Александры.

Александра Хусаинова,

руководитель проекта «Точка творчества»:

— 75% техник, которые мы используем, являются психотерапевтическими.

Мастерская развивается с каждым годом — здесь появляются новые техники, чтобы «людям было интересно приходить к нам еще и еще раз», подчеркивает руководитель проекта.

Александра Хусаинова,

руководитель проекта «Точка творчества»:

— Человек хочет развиваться, но у него нет возможности. Тогда он может прийти к нам, и мы ему в этом поможем. Мы разовьем его таланты. Может быть, он в будущем станет великим художником, дизайнером или иллюстратором. И мы будем чувствовать, что хоть немного ему в этом помогли.

«Точка творчества». Источник: dobro.ru

Вклад в будущее

По словам Александры, её мастерская в некотором смысле развивает Алтайский край — её команда продвигает альтернативные техники рисования, которыми в регионе больше никто не занимается.

Александра Хусаинова,

руководитель проекта «Точка творчества»:

— В будущем мы хотим развить не только новые виды техники искусства, но и географию проекта, хотим перейти на более высокий уровень. Наши планы затронут Барнаул, Алейск, Заринск, Бийск и отдаленные поселки. Расширение географии компании позволит нам развить новые форматы работы.

Больше о проекте «Точка творчества»: www.youtube.com

Справка о конкурсе

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2020 году победителями первого этапа стали 6 алтайских компаний — они будут представлять регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Подробнее о критериях и статусе социального предприятия по ссылке.