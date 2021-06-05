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Экономика

Томенко и Меняйло решили начать сотрудничество

Алтайский край и Республика Северная Осетия — Алания подписали 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Виктор Томенко и Сергей Меняйло.
Виктор Томенко и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова

Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства. Подписи к документу поставили губернатор Виктор Томенко и глава республики Сергей Меняйло, который еще месяц назад был полномочным представителем президента в СФО и курировал работу самого Томенко.

В тексте соглашение говорится, что «важнейшими задачами сотрудничества Алтайского края и Республики Северная Осетия — Алания являются привлечение инвестиций, в том числе иностранных, улучшение инвестиционного климата, содействие развитию в обоих регионах малого и среднего предпринимательства».

Правда, трудно понять, как можно из Алтайского края привлечь иностранных инвесторов во Владикавказ, и — наоборот.

Более реальными выглядят другие параметры документы — сотрудничестве в сфере туризма, производства, торговли и культуры.

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