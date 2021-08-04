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Экономика

Томенко «объявил войну» алтайскому бизнесу, прокручивающему махинации с налогами мимо бюджета

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить борьбу с нарушениями налогового законодательства, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
пресс-служба АКЗС

4 августа на заседании алтайского правительства рассмотрели риски использования схем налоговой оптимизации.

Руководитель регионального управления ФНС Юрий Куриленко поведал о нарушениях, связанных с умышленным занижением налоговых обязательств по договорам с фиктивными контрагентами.

«Основная цель таких схем — занижение налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль с параллельным выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. В настоящее время такого рода услуги предоставляются „площадками“ — группами лиц (юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели), действия которых направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов и совершение незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот», — рассказал налоговик.

По его словам, наибольшее количество нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявлено в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках. Также попадаются и крупные промышленные предприятия.

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.

Куриленко подчеркнул, что обналиченными деньгами зачастую выплачивают зарплату в конвертах. Таким образом, бюджет теряет зарплатные налоги и нарушаются пенсионные права граждан.

Томенко, выслушав доклад главы алтайской ФНС, поручил руководителям органов исполнительной власти подключиться к решению проблемы.

«С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы как правительство региона согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, в том числе на межведомственном уровне вместе с федеральными органами власти, которые работают на территории края», — предупредил он.

Губернатор напомнил, что махинации заканчиваются уголовными делами, штрафами, банкротством или остановками, потерянной работой и потерями доходов для бюджета.

Кстати, накануне Томенко обсудил с Куриленко динамику налоговых поступлений. Оказалось, что край идет больше чем с 20-процентным приростом к 2020 году.

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