13 июля
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Экономика

Томенко обсудил с главным алтайским налоговиком признаки улучшения самочувствия экономики

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с руководителем регионального управления ФНС Юрием Куриленко обсудил динамику налоговых поступлений, сообщает правительство края.

Виктор Томенко и Юрий Куриленко.
Виктор Томенко и Юрий Куриленко.
altairegion22.ru.

Куриленко отметил, что за шесть месяцев 2021 года собрали около 80 млрд рублей — во внебюджетные фонды, в бюджет РФ, краевой и местные бюджеты.

«Мы идем больше чем с 20-процентным приростом к прошлому году. Если говорить о краевом бюджете, то основные драйверы — это налог на прибыль и НДФЛ», — подчеркнул налоговик.

По словам Куриленко, прирост поступлений от налога на прибыль зафиксировали практически во всех отраслях экономики.

Такой результат, как отметили на встрече, «можно считать признаком улучшения самочувствия экономики Алтайского края».

Томенко пояснил, что алтайский бизнес отдал государству больше денег по той причине, что государство своевременно поддержало бизнес.

«Шаги, которые были предприняты государством, в первую очередь решения президента и правительства России, некоторые шаги на региональном уровне по поддержке бизнеса и людей, особенно тех, кто нуждается в социальной помощи, результативны и дают эффект», — отметил губернатор.

Ранее в Алтайском крае подвели итоги декларационной кампании: миллиардеров — больше, предпринимателей — меньше.

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