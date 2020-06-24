Томенко поручил разобраться с долгами, когда узнал число живущих без зарплаты на Алтае

Работу по погашению долгов обсудили в рамках заседания краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы.

В ходе мероприятия выяснили, что в крае один из самых низких уровней задолженностей по зарплате в Сибири. Однако показатель неидеален — выплату задерживают перед 510 работниками в восьми организациях.

Как сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, наибольшую задолженность имеют предприятия отрасли обрабатывающих производств — 59,4% от общей суммы долга по краю, транспорта — 38,5%, сельского хозяйства — 1,9% и ЖКХ — 0,2%).

«При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства», — подчеркнула начальник ведомства Надежда Капура.

Кошелек , зарплата. СС0

Выслушав показатели Томенко напомнил о недопустимости наличия долгов по заработной плате. Также он потребовал усиления контроля за защитой прав работников.

Отдельным блоком рассмотрели вопрос погашения задолженности на предприятиях Рубцовска — МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «АСМ-Запчасть». О ситуации и мерах доложил лично глава города.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила средний доход россиян и назвала его маленьким.