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Экономика

Томенко поручил разобраться с долгами, когда узнал число живущих без зарплаты на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить контроль за выплатой заработной платы сотрудникам предприятий, сообщает официальный сайт региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Работу по погашению долгов обсудили в рамках заседания краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы.

В ходе мероприятия выяснили, что в крае один из самых низких уровней задолженностей по зарплате в Сибири. Однако показатель неидеален — выплату задерживают перед 510 работниками в восьми организациях.

Как сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, наибольшую задолженность имеют предприятия отрасли обрабатывающих производств — 59,4% от общей суммы долга по краю, транспорта — 38,5%, сельского хозяйства — 1,9% и ЖКХ — 0,2%).

«При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства», — подчеркнула начальник ведомства Надежда Капура.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Выслушав показатели Томенко напомнил о недопустимости наличия долгов по заработной плате. Также он потребовал усиления контроля за защитой прав работников.

Отдельным блоком рассмотрели вопрос погашения задолженности на предприятиях Рубцовска — МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и ОАО «АСМ-Запчасть». О ситуации и мерах доложил лично глава города.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила средний доход россиян и назвала его маленьким.

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