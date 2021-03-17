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Экономика

Томенко «примерил» на Алтайский край проект «Аграрная сверхдержава»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в заседании рабочей группы правительства России по разработке стратегии социального-экономического развития страны. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» он оценил некоторые инициативы и рассказал, что стране может дать Алтайский край.

Пшеница.
Пшеница.
СС0

На заседании, которое провела зампред правительства России Виктория Абрамченко, рассмотрели несколько инициатив по развитию АПК.

Большой интерес вызвал проект «Аграрная сверхдержава» в части создания «дополнительных стимулов» для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, передает пресс-служба краевого правительства.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в 2 раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тыс. тонн муки и крупяных изделий.

Успешной конкуренции на рынке будет способствовать развитие отечественной селекции и генетики, а также обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны, добавил губернатор.

В целом реализация этих инициатив жизненно необходима для отрасли, резюмировал глава региона.

Ранее altapress.ru разбирался, что изменилось в господдержке АПК на Алтае и почему чиновники сами намучились с этой системой.

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