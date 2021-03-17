Томенко «примерил» на Алтайский край проект «Аграрная сверхдержава»

На заседании, которое провела зампред правительства России Виктория Абрамченко, рассмотрели несколько инициатив по развитию АПК.

Большой интерес вызвал проект «Аграрная сверхдержава» в части создания «дополнительных стимулов» для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, передает пресс-служба краевого правительства.

Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в 2 раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тыс. тонн муки и крупяных изделий.