Томенко «примерил» на Алтайский край проект «Аграрная сверхдержава»

На заседании, которое провела зампред правительства России Виктория Абрамченко, рассмотрели несколько инициатив по развитию АПК.
Большой интерес вызвал проект «Аграрная сверхдержава» в части создания «дополнительных стимулов» для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, передает пресс-служба краевого правительства.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если говорить об участии в реализации этой инициативы на примере нашего региона, то уже сегодня за пределы Алтайского края вывозится 80% производимой продукции. За последние три года увеличили экспорт почти в 2 раза, расширив географию поставок до 59 стран. Открытие новых рынков, в том числе Восточной Азии, позволит дозагрузить мощности алтайских предприятий и дополнительно поставить на экспорт порядка 500 тыс. тонн муки и крупяных изделий.
Успешной конкуренции на рынке будет способствовать развитие отечественной селекции и генетики, а также обеспечение эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны, добавил губернатор.
В целом реализация этих инициатив жизненно необходима для отрасли, резюмировал глава региона.
Ранее altapress.ru разбирался, что изменилось в господдержке АПК на Алтае и почему чиновники сами намучились с этой системой.