2 июня
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Экономика

Томенко стал вторым в списке богатейших губернаторов России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял второе место в десятке самых богатых глав регионов по данным деклараций о доходах за 2021 год, сообщает РБК.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ранее стало известно, что Томенко отчитался о доходе в 85 млн рублей: продал недвижимость и не ходил в отпуск.

«На втором месте губернатор Алтайского края Виктор Томенко с доходом более 85 млн рублей. Он впервые попал в топ-10. Доход Томенко по сравнению с 2020 годом повысился почти в десять раз. Как уточняется на сайте правительства края, губернатор получил 79,2 млн рублей от продажи недвижимости в Москве и Московской области, приобретенной в предыдущие годы», — отмечает издание.

В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв. м и 233,9 кв. м, в документах за 2021 год они отсутствуют.

Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Доход Томенко от работы в правительстве составил чуть более 5 млн рублей.

Самый большой доход задекларировал губернатор Московской области Андрей Воробьев — в прошлом году заработал 253,8 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2020-м.

Замыкает тройку лидеров глава Северной Осетии Сергей Меняйло — в 2021 году он получил более 70 млн рублей.

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