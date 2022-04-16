Продал недвижимость и не ходил в отпуск: Виктор Томенко отчитался о доходе в 85 млн рублей

Доход Томенко составил 85,3 млн рублей.

Из них 5 млн рублей — это доход от работы в правительстве края (зарплата + компенсации за неиспользованные отпуска в 2018—2021 годах).

Основная сумма — это доход от продажи недвижимости в Москве и Московской области (79,2 млн рублей), объяснили в правительстве.

В списке имущества у губернатора автомобиль Land Rover Discovery, грузовик Toyota Hilux, снегоболотоход CFMOTO и прицеп.

Доход супруги главы региона составил 639 тыс. рублей за счет процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

К слову, доход президента России Владимира Путина за 2021 год составил 10,2 млн рублей.