Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп

Сведения о доходах главы российского государства опубликовали в пятницу, 15 апреля, на сайте Кремля.
«Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей, что несколько превышает его доход за предыдущий год, который составил 9 млн 994 тысячи рублей», — отмечает агентство.
Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.
В декларации указаны две квартиры и гараж в собственности (153,7, 77 и 18 квадратных метров соответственно).
Кроме того, Путин владеет двумя автомобилями — ГАЗ-М21 и «Нивой», а также автоприцепом «Скиф».