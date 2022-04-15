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Жизнь

Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. В наличии две квартиры, две машины, гараж и прицеп

Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 млн рублей — это немногим больше дохода за 2020 год, сообщает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Сведения о доходах главы российского государства опубликовали в пятницу, 15 апреля, на сайте Кремля.

«Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей, что несколько превышает его доход за предыдущий год, который составил 9 млн 994 тысячи рублей», — отмечает агентство.

Перечень задекларированного движимого и недвижимого имущества — неизменный много лет подряд.

В декларации указаны две квартиры и гараж в собственности (153,7, 77 и 18 квадратных метров соответственно).

Кроме того, Путин владеет двумя автомобилями — ГАЗ-М21 и «Нивой», а также автоприцепом «Скиф».

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