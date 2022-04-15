Томенко выделит 54 млрд рублей на развитие муниципальных образований Алтайского края

В 2022 году из бюджета Алтайского края выделят около 54 млрд рублей на финансовую помощь муниципальным образованиям региона, сообщает правительство края.

О финансовой помощи губернатор региона Виктор Томенко заявил в четверг, 14 апреля, в ходе рабочей поездки в Топчихинский район.

В райцентре он посетил детско-юношескую спортивную школу и районный Дом культуры, где провели капремонт, а также готовящийся к открытию новый детсад, на строительство которого потратили 185 млн рублей.

Глава района отметил, что системный подход краевого правительства в работе с муниципалитетами позволяет решать многие вопросы, в том числе строительство социально значимых объектов.

Томенко заверил, что в Алтайском крае подобные учреждения строят и будут строить. По его словам, в 2021 году муниципальным образованиям на решение задач социально-экономического развития из краевого бюджета выделили почти 42 млрд рублей — это на 7 млрд больше, чем в 2020 году.

На 2022 год региональным бюджетом предусмотрено предоставление различных субсидий, субвенций, дотаций на сумму порядка 54 млрд рублей.

«Там, где есть готовность муниципалитетов, где мы имеем возможность включиться в различные федеральные программы, где можно привлечь большое финансирование, мы будем продолжать это делать. Точно так же и собственные средства края мы будем направлять на решение задач, связанных с тем, чтобы жизнь в регионе, не только в столице, становилась лучше, комфортнее и счастливее», — подчеркнул Томенко.

Губернатор назвал Топчихинский район примером эффективного использования предоставленной помощи, что в итоге дает желаемый результат.

Ранее сообщили, что более 9 млрд рублей дополнительно выделят городам и районам Алтайского края.