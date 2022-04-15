15 апреля
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Экономика

Томенко выделит 54 млрд рублей на развитие муниципальных образований Алтайского края

В 2022 году из бюджета Алтайского края выделят около 54 млрд рублей на финансовую помощь муниципальным образованиям региона, сообщает правительство края.

Виктор Томенко посетил Топчихинский район.
Виктор Томенко посетил Топчихинский район.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

О финансовой помощи губернатор региона Виктор Томенко заявил в четверг, 14 апреля, в ходе рабочей поездки в Топчихинский район.

В райцентре он посетил детско-юношескую спортивную школу и районный Дом культуры, где провели капремонт, а также готовящийся к открытию новый детсад, на строительство которого потратили 185 млн рублей.

Глава района отметил, что системный подход краевого правительства в работе с муниципалитетами позволяет решать многие вопросы, в том числе строительство социально значимых объектов.

Томенко заверил, что в Алтайском крае подобные учреждения строят и будут строить. По его словам, в 2021 году муниципальным образованиям на решение задач социально-экономического развития из краевого бюджета выделили почти 42 млрд рублей — это на 7 млрд больше, чем в 2020 году.

На 2022 год региональным бюджетом предусмотрено предоставление различных субсидий, субвенций, дотаций на сумму порядка 54 млрд рублей.

«Там, где есть готовность муниципалитетов, где мы имеем возможность включиться в различные федеральные программы, где можно привлечь большое финансирование, мы будем продолжать это делать. Точно так же и собственные средства края мы будем направлять на решение задач, связанных с тем, чтобы жизнь в регионе, не только в столице, становилась лучше, комфортнее и счастливее», — подчеркнул Томенко.

Губернатор назвал Топчихинский район примером эффективного использования предоставленной помощи, что в итоге дает желаемый результат.

Ранее сообщили, что более 9 млрд рублей дополнительно выделят городам и районам Алтайского края.

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