Томенко заявил о снижении безработицы в Алтайском крае

Уровень безработицы в Алтайском крае снижается, и к осени число безработных сократится с нынешних 20 до 17 тыс. человек, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

Официальная безработица в крае составляет около 22−23 тыс. человек от численности рабочей силы, которая оценивается примерно в 1,1 млн человек в Алтайском крае, это около 2,3%.

«Если говорить про методологию Международной организации труда, то уровень безработицы составляет где-то 5,2−5,3%. Она снижается заметно», — подчеркнул Томенко.

До пандемии число зарегистрированных безработных составляло 16−17 тыс. человек, а в октябре 2020 года поднималось до 40 тысяч.

«Я думаю, что к осени или даже раньше наши показатели занятости, состояния рынка труда мы восстановим до допандемийного уровня. В этом смысле все идет неплохо», — заключил губернатор.

В середине мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что количество безработных в России опустилось ниже 4,1 млн человек, но отметил рост безработицы в Алтайском крае.