ТОП лидеров «Фабрики офисных процессов» пополнили представители компании «Актив»

Обучение было проведено тренерами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В рамках тренинга редставители «Актива» за один рабочий день прожили целый квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.

Заместитель директора по развитию рекламно-производственной компании «Актив» Артём Кочанович подчеркнул, что фабрика позволила сотрудникам предприятия под другим углом посмотреть на работу документов и сотрудников в офисе.

«Тренеры создали удивительно позитивную и конструктивную атмосферу обучения, что также позволило нашей команде получить бесценный опыт оптимизации процесса», — добавил Артём Кочанович.

Важно отметить, что по итогам достигнутых показателей оптимизации офисного бизнес-процесса команда «Актива» вошла в ТОП-лидеров «Фабрики офисных процессов», рекордсменами которого также являются представители ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова.

«Фабрика офисных процессов» представляет собой учебную площадку, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Главный принцип фабрики — «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег, и с помощью применения инструментов бережливого производства.

Компания «Актив» приняла участие в «Фабрике офисных процессов». КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Исходя из практики, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Принять участие в «Фабрике офисных процессов» могут представители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.