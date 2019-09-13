Топилин заявил, что увеличение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Повышение потребует 20,9 млрд рублей в 2020 году: 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета, 15,1 млрд рублей — из бюджетов регионов.
В следующем году МРОТ увеличат до 12 130 рублей — на 7,5%.
В соответствии с законодательством, минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за II квартал предыдущего года.
В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей.