Топилин заявил, что увеличение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда до 12,1 тыс. рублей коснется 3,2 млн россиян, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет ТАСС.

Повышение потребует 20,9 млрд рублей в 2020 году: 5,8 млрд рублей — из федерального бюджета, 15,1 млрд рублей — из бюджетов регионов.

В следующем году МРОТ увеличат до 12 130 рублей — на 7,5%.

В соответствии с законодательством, минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за II квартал предыдущего года.

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей.