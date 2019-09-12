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Экономика

Установлен размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей, говорится в законопроекте Минтруда.

Деньги.
Деньги.
СС0

12 сентября документ рассмотрят на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год», — говорится в пояснительной записке.

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года, пишет «РГ».

Так как в 2019-м ПМ за второй квартал составил 12130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.

Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае, если эту инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей.

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