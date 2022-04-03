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Экономика

Трамп предсказал «экономический кошмар» в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты находится на пороге экономического кошмара, сообщает РИА «Новости».

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

Трамп отметил, что сейчас в США происходит одновременно инфляция и рецессия.

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — заявил политик на митинге сторонников.

По его словам, администрация во главе с Джо Байденом — «радикальные демократы», которые рискуют всем созданным бывшим руководством.

Трамп подчеркнул, что нынешняя ситуация в экономике США — это «инфляционное бедствие Байдена».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в США наступил «хаос».

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