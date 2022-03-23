Спикер Госдумы заявил, что в США наступил «хаос»

В качестве примера Володин привел слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о том, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка.
«Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в России», — добавил Володин.
В связи с этим спикер выразил уверенность, что «сегодня хаос в США точно наступил».
«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Ранее Володин не поверил, что цены в России растут из-за санкций.