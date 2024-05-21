На очередной закупочной сессии «Мария-Ра» 17 мая местные производители и торговая сеть обсудили перспективы сотрудничества. Итогом сессии станут новые договоры и, соответственно, новая продукция на полках магазинов. Всего собралось порядка 45 организаций. Их представители поделились ожиданиями от сессии и рассказали о существующих трендах в отрасли.

Одна из главных задач закупочной сессии — показать производителям, какие в ритейле есть ниши для дальнейшего развития и какую продукцию можно поставлять. По итогам появится протокол, где с поставщиками будет определен план мероприятий и позиций, а также сроки реализации проектов. Мероприятие организовано при поддержке Алтайпищепрома, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Центра «Мой бизнес».

Ориентация на качественный местный продукт

Андрей Пономарев, коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра», отметил, что покупатели в их магазинах сейчас хотят постоянно пробовать что-то новое не только в эконом сегменте, но и в среднем. На это повлиял уход части товаров с рынка страны.

На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024. Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

«Мы заинтересованы в том, чтобы на наших полках появился качественный продукт, — подчеркнул Андрей Пономарев. — Мы понимаем, что сейчас покупатель делает выбор в пользу качественного продукта по лучшей цене. Поэтому мы здесь и собрались. На сегодняшний день у нашей сети в Алтайском крае самая высокая доля местных производителей среди поставщиков».

Галина Денежкина, заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, отметила высокий уровень местных производителей:

«Многие товары на данный момент ушли с нашего рынка, и их нужно заменять. Стоит сказать, что у нас есть очень достойные производители, и все они могут рассчитывать на всестороннюю помощь от государства. Производственники всегда в приоритете для получения различных форм господдержки, от субсидирования до предоставления заемных средств. Это касается не только продовольственных производств. Сейчас большое внимание уделяется малому бизнесу».

На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024. Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Удобный инструмент

Под одной крышей собрались самые разные компании-производители. Представители организаций отмечают, что формат закупочной сессии очень удобен для переговоров. Антон Жданов, основатель и руководитель «Логовской сыроварни», поделился, что здесь есть возможность оценить рынок:

«Мы сюда пришли, чтобы понять потребности ритейла в сырах. По молочной продукции у нас небольшие планы, ее мы будем поставлять только в свою фирменную сеть. По части сыров наше производство позволяет рассмотреть дополнительные возможности сбыта, в частности — крупный ритейл. Как мы говорили ранее, бренда "Логовской сыроварни" в ритейле не будет. Но мы готовы предоставлять продукцию под другими торговыми марками, более подходящими для массмаркета. Эта продукция никак не будет отличаться по качеству». На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024. Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Константин Дуняшин, руководитель группы развития территории агрохолдинга "Гудвилл", рассказал, что прибыл сюда с конкретной целью заключения контракта с ритейлером:

«От закупочной сессии ожидаем заключения нового договора. Качество нашей продукции мы контролируем от поля до прилавка. На рынке более 25 лет, и знаем, чем удивить потребителя. Считаем стратегически важным заключить новый договор о сотрудничестве с "Мария-Ра". Планируем зайти в сеть с нашими новинками: готовыми суповыми смесями, сладкими и солеными кашами. Также у нас недавно появились кукурузные палочки со вкусом малины. И, конечно, с нашей классической линейкой — крупами в мягкой упаковке и хлопьями, не требующими варки. Рассматриваем, в основном, вхождение под собственным брендом и некоторую долю СТМ».

На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024. Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Наталья Жернакова, представитель компании «Алтайфитопром», отметила не только растущий спрос на качество, но и тренд на здоровье и продукцию для здоровья:

«Закупочная сессия — это очень удобный инструмент общения с менеджерами, здесь можно представить свою продукцию. Сейчас мы сотрудничаем с «Аниксом», аптечными сетями, работаем по России и в 11 других странах. Пока что не стоим в "Мария-Ра", но на этой сессии пользуемся случаем напомнить о себе и построить новые связи, чтобы предлагать жителям края и Сибири экологичные продукты в еще одной торговой сети. Мы чувствуем растущий спрос на продукты для здоровья. Предлагаем продукцию на алтайских травах, натуральном сырье. Она служит для повышения иммунитета и здоровья. Например, у нас есть целая линейка товаров против сахарного диабета».

На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024. Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

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