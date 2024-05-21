Одна из главных задач закупочной сессии — показать производителям, какие в ритейле есть ниши для дальнейшего развития и какую продукцию можно поставлять. По итогам появится протокол, где с поставщиками будет определен план мероприятий и позиций, а также сроки реализации проектов. Мероприятие организовано при поддержке Алтайпищепрома, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Центра «Мой бизнес».
Ориентация на качественный местный продукт
Андрей Пономарев, коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра», отметил, что покупатели в их магазинах сейчас хотят постоянно пробовать что-то новое не только в эконом сегменте, но и в среднем. На это повлиял уход части товаров с рынка страны.
«Мы заинтересованы в том, чтобы на наших полках появился качественный продукт, — подчеркнул Андрей Пономарев. — Мы понимаем, что сейчас покупатель делает выбор в пользу качественного продукта по лучшей цене. Поэтому мы здесь и собрались. На сегодняшний день у нашей сети в Алтайском крае самая высокая доля местных производителей среди поставщиков».
Галина Денежкина, заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, отметила высокий уровень местных производителей:
«Многие товары на данный момент ушли с нашего рынка, и их нужно заменять. Стоит сказать, что у нас есть очень достойные производители, и все они могут рассчитывать на всестороннюю помощь от государства. Производственники всегда в приоритете для получения различных форм господдержки, от субсидирования до предоставления заемных средств. Это касается не только продовольственных производств. Сейчас большое внимание уделяется малому бизнесу».
Удобный инструмент
Под одной крышей собрались самые разные компании-производители. Представители организаций отмечают, что формат закупочной сессии очень удобен для переговоров. Антон Жданов, основатель и руководитель «Логовской сыроварни», поделился, что здесь есть возможность оценить рынок:
«Мы сюда пришли, чтобы понять потребности ритейла в сырах. По молочной продукции у нас небольшие планы, ее мы будем поставлять только в свою фирменную сеть. По части сыров наше производство позволяет рассмотреть дополнительные возможности сбыта, в частности — крупный ритейл.
Как мы говорили ранее, бренда "Логовской сыроварни" в ритейле не будет. Но мы готовы предоставлять продукцию под другими торговыми марками, более подходящими для массмаркета. Эта продукция никак не будет отличаться по качеству».На закупочной сессии ТС «Мария-Ра» 17.05.2024.Пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Константин Дуняшин, руководитель группы развития территории агрохолдинга "Гудвилл", рассказал, что прибыл сюда с конкретной целью заключения контракта с ритейлером:
«От закупочной сессии ожидаем заключения нового договора. Качество нашей продукции мы контролируем от поля до прилавка. На рынке более 25 лет, и знаем, чем удивить потребителя. Считаем стратегически важным заключить новый договор о сотрудничестве с "Мария-Ра".
Планируем зайти в сеть с нашими новинками: готовыми суповыми смесями, сладкими и солеными кашами. Также у нас недавно появились кукурузные палочки со вкусом малины. И, конечно, с нашей классической линейкой — крупами в мягкой упаковке и хлопьями, не требующими варки. Рассматриваем, в основном, вхождение под собственным брендом и некоторую долю СТМ».
Наталья Жернакова, представитель компании «Алтайфитопром», отметила не только растущий спрос на качество, но и тренд на здоровье и продукцию для здоровья:
«Закупочная сессия — это очень удобный инструмент общения с менеджерами, здесь можно представить свою продукцию. Сейчас мы сотрудничаем с «Аниксом», аптечными сетями, работаем по России и в 11 других странах. Пока что не стоим в "Мария-Ра", но на этой сессии пользуемся случаем напомнить о себе и построить новые связи, чтобы предлагать жителям края и Сибири экологичные продукты в еще одной торговой сети.
Мы чувствуем растущий спрос на продукты для здоровья. Предлагаем продукцию на алтайских травах, натуральном сырье. Она служит для повышения иммунитета и здоровья. Например, у нас есть целая линейка товаров против сахарного диабета».
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