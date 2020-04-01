Три алтайских предприятия вошли в правительственный список системообразующих

Кто вошел в стратегический список
Правительство существенно расширило перечень системообразующих организаций.
Ранее в нем было около 200 юрлиц, теперь, согласно проекту документа, их 600. Обновленный перечень является приложением к распоряжению правительства России, однако он пока не опубликован, поэтому в него могут внести изменения.
В перечень входят компании из самых различных отраслей.
Среди них — «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Ростех», «Росатом», «Глория Джинс», несколько птицефабрик, «Тандер» (развивает торговую сеть «Магнит»). «Икея дом», «Макдональдс», «Метро Кэш энд кэрри» и многие другие.
В список вошли и три алтайских предприятия: «Алтайвагон», «Алейскзернопродукт им. Старовойтова» и «Розница К-1» (развивает торговую сеть «Мария-Ра»).
Кроме того, в нем есть компании, имеющие дочерние структуры в Алтайском крае: «КДВ Групп» (магазины «Ярче» и «КДВ Агрохолдинг»), «БТК Групп» (швейное предприятие на базе меланжевого комбината), НЛМК («Алтай-Кокс»), «Росводоканал», «Россети», «Ашан», «Спортмастер», «Лента».
Зачем нужен перечень
Из распоряжения правительства следует, что федеральные ведомства будут вести мониторинг финансово-экономического состояния организаций из перечня. Делать это будут на основании ведомственной статистики отраслевых органов, оперативных данных налоговой и таможенных служб, банков, самих организаций из перечня и иных источников.
Документ также предписывает ведомствам оценивать потенциальные угрозы, возникновение которых способно оказать негативное влияние на деятельность компаний. И предлагать меры по устранению выявленных рисков или минимизации негативных последствий.
В распоряжении правительства речь не идет о прямой поддержке предприятий из перечня системообразующих — пока только о мониторинге.
Но, как указывает «Коммерсантъ», включение в него повышает шансы компаний на получение господдержки. Среди инструментов поддержки, в частности, предоставление госгарантий для реструктуризации ранее привлеченных кредитов, субсидий из федерального бюджета, налоговых льгот и другие.