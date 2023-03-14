Три крупных банка рухнули в США за неделю. Как это произошло и какие последствия сулят экономике

Silicon Valley Bank или по простому Банк Кремниевой долины — калифорнийский коммерческий банк. Его основали в 1983 году.
Хотя SVB мало известен широкой публике, он давно специализировался на финансировании высокотехнологичных стартапов.
Банк находился на 16 месте самых больших финансовых учреждений в США и работал с крупнейшими мировыми IT-компаниями и их стартапами.
Отделения SVB были открыты в 13 странах мира. В их числе Великобритания, Дания, Канада, Германия и другие.
Эксперты выделяют целый ряд причин. Однако отправная точка все равно была.
Проблемы банка начались после того, как SVB вложились в ипотечные и казначейские облигации США с длительным сроком погашения — на десять лет и более.
В то же время ФРС начала быстро повышать ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции — с 1−2% до 4,5%. Ценные бумаги стали обесцениваться.
При многомиллиардных вложениях разрыв получился колоссальным, а разница в стоимости составила 15 млрд долларов — не в пользу банка.
Эксперты начали советовать клиентам выводить свои депозиты из Silicon Valley Bank и подняли панику. За один день люди забрали со своих счетов 42 млн долларов.
Уже через два дня акции банка рухнули, потянув за собой и другие финансовые учреждения.
Signature Bank и Silvergate Capital обанкротились за SVB.
Все банки были лидирующими в обеспечении связи между инвесторами и криптовалютными стартапами.
По оценкам экспертов, SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен глобального экономического кризиса 2008 года.
Стратеги в сфере инвестиций отмечают, что теперь инвесторы постараются избегать рисков, а соответственно станут меньше вкладывать.
Федеральная резервная система США сделала заявление, что не будет спасать банкротов — им найдут новых владельцев. Однако все вкладчики получили доступ к своим средствам 13 марта.
Рынок зафиксировал повышение цены на золото — по мнению специалистов, это повод для тревожности.
Также 13 марта американский президент Джо Байден заверил, что угрозы для банковской безопасности США нет.
Однако рынок президенту не поверил и ускорил падение. На открытии сессии 13 марта бумаги пяти американских банков рухнули, торги по ним пришлось прекратить.
Эксперты уверяют — повторения 2008 года не будет.
Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что ситуации отличаются. Тогда властям действительно пришлось спасать банки.
Специалисты также считают, что крах в какой-то степени отразится на технологическом развитии США, поскольку закрывшиеся организации играли важную роль в венчурных инвестициях.
Если кризис не доберется до стран первой десятки, то, вероятно, глобальных последствий для мира не будет.
Однако доверие к финансовым институтам и системе в целом неизбежно снизится.