14 марта
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Экономика

Три крупных банка рухнули в США за неделю. Как это произошло и какие последствия сулят экономике

За неделю в США обанкротились три крупных банка, тесно связанные с венчурными инвестициями. Эксперты отмечают, что это самый большой банковский кризис со времен 2008 года.

Бывший президент Дональд Трамп в своем блоге уже предрек штатам вторую Великую депрессию. Что произошло и повторится ли кризис мировой экономики — разбирается altapress.ru.

Кризис
Кризис
СС0
1
Что за банк, с которого все началось?

Silicon Valley Bank или по простому Банк Кремниевой долины — калифорнийский коммерческий банк. Его основали в 1983 году.

Хотя SVB мало известен широкой публике, он давно специализировался на финансировании высокотехнологичных стартапов.

Банк находился на 16 месте самых больших финансовых учреждений в США и работал с крупнейшими мировыми IT-компаниями и их стартапами.

Отделения SVB были открыты в 13 странах мира. В их числе Великобритания, Дания, Канада, Германия и другие.

2
Почему SVB обанкротился?

Эксперты выделяют целый ряд причин. Однако отправная точка все равно была.

Проблемы банка начались после того, как SVB вложились в ипотечные и казначейские облигации США с длительным сроком погашения — на десять лет и более.

В то же время ФРС начала быстро повышать ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции — с 1−2% до 4,5%. Ценные бумаги стали обесцениваться.

При многомиллиардных вложениях разрыв получился колоссальным, а разница в стоимости составила 15 млрд долларов — не в пользу банка.

Эксперты начали советовать клиентам выводить свои депозиты из Silicon Valley Bank и подняли панику. За один день люди забрали со своих счетов 42 млн долларов.

Уже через два дня акции банка рухнули, потянув за собой и другие финансовые учреждения.

3
Какие банки рухнули вслед за SVB?

Signature Bank и Silvergate Capital обанкротились за SVB.

Все банки были лидирующими в обеспечении связи между инвесторами и криптовалютными стартапами.

4
Какие последствия вызвало падение крупных организаций?

По оценкам экспертов, SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен глобального экономического кризиса 2008 года.

Стратеги в сфере инвестиций отмечают, что теперь инвесторы постараются избегать рисков, а соответственно станут меньше вкладывать.

Федеральная резервная система США сделала заявление, что не будет спасать банкротов — им найдут новых владельцев. Однако все вкладчики получили доступ к своим средствам 13 марта.

Рынок зафиксировал повышение цены на золото — по мнению специалистов, это повод для тревожности.

Также 13 марта американский президент Джо Байден заверил, что угрозы для банковской безопасности США нет.

Однако рынок президенту не поверил и ускорил падение. На открытии сессии 13 марта бумаги пяти американских банков рухнули, торги по ним пришлось прекратить.

5
Как это повлияет на мировую экономику?

Эксперты уверяют — повторения 2008 года не будет.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что ситуации отличаются. Тогда властям действительно пришлось спасать банки.

Специалисты также считают, что крах в какой-то степени отразится на технологическом развитии США, поскольку закрывшиеся организации играли важную роль в венчурных инвестициях.

Если кризис не доберется до стран первой десятки, то, вероятно, глобальных последствий для мира не будет.

Однако доверие к финансовым институтам и системе в целом неизбежно снизится.

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