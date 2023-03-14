Три крупных банка рухнули в США за неделю. Как это произошло и какие последствия сулят экономике

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Почему SVB обанкротился?

Эксперты выделяют целый ряд причин. Однако отправная точка все равно была.

Проблемы банка начались после того, как SVB вложились в ипотечные и казначейские облигации США с длительным сроком погашения — на десять лет и более.

В то же время ФРС начала быстро повышать ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции — с 1−2% до 4,5%. Ценные бумаги стали обесцениваться.

При многомиллиардных вложениях разрыв получился колоссальным, а разница в стоимости составила 15 млрд долларов — не в пользу банка.

Эксперты начали советовать клиентам выводить свои депозиты из Silicon Valley Bank и подняли панику. За один день люди забрали со своих счетов 42 млн долларов.

Уже через два дня акции банка рухнули, потянув за собой и другие финансовые учреждения.