18 августа
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Экономика

О глобальном экономическом кризисе заговорили российские эксперты. Сценарии

Центробанк РФ подготовил сценарии макроэкономического развития. В их числе базовый, «ускоренная адаптация» и «глобальный кризис».

Кризис
Кризис
СС0

Макроэкономический прогноз регулятора рассчитан на 2022−2025 годы.

Вероятнее всего, в 2023-м произойдет сочетание всех трех этих сценариев сразу, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, пишет «Прайм».

Россия лучше других справится с мировым кризисом, уверен эксперт.

«Мы не ожидаем углубления падения в 2023 году и значимого роста инфляции. По итогам этого года мы прогнозируем спад ВВП на уровне 5%, при этом риски скорее смещены в сторону меньшего сокращения экономики. Мы ожидаем адаптации экономики и меньшего снижения ВВП, чем в 2022 году», — указал Васильев.

На мировую экономику могут повлиять инфляция, энергетический и продовольственный кризисы, а также падение доходов населения, пишет Газета.Ru.

Кризис более всего заденет западные экономики.

Ранее о железном занавесе и жесточайшем кризисе публично заявил российский миллиардер. Также Дерипаска призывал закончить «весь этот госкапитализм».

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