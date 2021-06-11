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Экономика

Три миллиона евро получит Армения за отказ от коньяка

Армения откажется от географического названия слова «коньяк» в производимых в стране напитках. За это она получит три миллиона евро от ЕС, пишет РИА Новости.

Евро.
Евро.
Архив компании Migronis.

Средства пойдут на разработку нового наименования алкогольного напитка, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках.

Выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года.

После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы, пишет bfm.ru. Коньяк будут выпускать только во Франции, где находится одноименный город.

В январе одесские рабочие откопали в траншее коньяк, которому более 100 лет.

Бутылка была найдена во время прокладки кабеля у коньячного завода «Шустов». Предполагается, что данная марка напитка выпускалась на предприятии в период с 1899 по 1906 год.

По оценке директора музея стоимость найденного коньяка может быть оценена в сумму от 12 до 40 тысяч долларов. Он добавил, что бутылка находится в отличном состоянии.

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