20 июня 12°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Труд медработников в России будут оплачивать по-новому. За это выступил Путин

Президент России Владимир Путин анонсировал ведение единого базового оклада для всех медработников, передает РИА Новости.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

По словам главы государства, новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая также прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет обязательно отлажена и внедрена.

«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — подчеркнул президент.

Он также заверил, что новая система будет введена «в диалоге» с медицинским сообществом.

Напомним, 20 июня, в России отмечается день медицинского работника.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость