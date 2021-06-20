Труд медработников в России будут оплачивать по-новому. За это выступил Путин

По словам главы государства, новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая также прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет обязательно отлажена и внедрена.

«Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — подчеркнул президент.

Он также заверил, что новая система будет введена «в диалоге» с медицинским сообществом.

Напомним, 20 июня, в России отмечается день медицинского работника.