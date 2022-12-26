«Царский волк» стал самой заметной персоной из бизнеса

В начале года Рогозина упоминали в контексте «Роскосмоса» и его заявлений о влиянии санкций на космическую отрасль, в июле СМИ писали о его увольнении.
В конце 2022 года Рогозин фигурировал в медиа как глава группы военных советников «Царские волки» на Донбассе. Там он и попал под обстрел.
В ТОП-5 упоминаемых в СМИ — глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Сбера» Герман Греф, Миллиардео Олег Дерипаска.
Ранее сообщалось, что жена Рогозина тяжело пострадала при обстреле в Донецке. Татьяна Рогозина получила тяжелую контузию. Супруги пострадали при обстреле в гостинице.
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