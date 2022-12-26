27 декабря
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Экономика

«Царский волк» стал самой заметной персоной из бизнеса

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2022 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга «СКАН-Интерфакс».

Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

В начале года Рогозина упоминали в контексте «Роскосмоса» и его заявлений о влиянии санкций на космическую отрасль, в июле СМИ писали о его увольнении.

В конце 2022 года Рогозин фигурировал в медиа как глава группы военных советников «Царские волки» на Донбассе. Там он и попал под обстрел.

В ТОП-5 упоминаемых в СМИ — глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Сбера» Герман Греф, Миллиардео Олег Дерипаска.

Ранее сообщалось, что жена Рогозина тяжело пострадала при обстреле в Донецке. Татьяна Рогозина получила тяжелую контузию. Супруги пострадали при обстреле в гостинице.

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